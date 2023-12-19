https://crimea.ria.ru/20231219/putin-zapad-khotel-raskolot-rossiyu-s-pomoschyu-pyatoy-kolonny-i-terroristov-1133656563.html

Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов

Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов

Запад активно работал над решением задачи разложения России еще с момента распада Советского Союза и ориентировался в этом вопросе на пятую колонну, террористов РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T16:10

2023-12-19T16:10

2023-12-19T16:10

владимир путин (политик)

коллегия минобороны рф

министерство обороны рф

сша

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Запад активно работал над решением задачи разложения России еще с момента распада Советского Союза и ориентировался в этом вопросе на пятую колонну, террористов и сепаратистов, заявил во вторник президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Он также напомнил о параллельной работе западников, направленной на "растаскивание" всех бывших республик Советского Союза после его распада."Параллельно, не менее активно, Запад действовал на постсоветском пространстве, растаскивая все вновь образованные государства, бывшие республики СССР. Особый упор еще до развала Советского Союза всегда делался Западом на Украину", - напомнил президент.Российский лидер неоднократно подчеркивал, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь и расколоть российское общество – это предательство и преступление против всей России. В многообразии культур, традиций и обычаев заключается сила России, ее огромное конкурентное преимущество и потенциал.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. ВидеоПутин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасуПосле распада СССР Запад хотел развалить и Россию - Путин

https://crimea.ria.ru/20231219/yadernaya-triada-rossii-putin-oboznachil-potentsial-1133652341.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), коллегия минобороны рф, министерство обороны рф, сша, россия, политика