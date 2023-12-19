Рейтинг@Mail.ru
Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231219/putin-zapad-khotel-raskolot-rossiyu-s-pomoschyu-pyatoy-kolonny-i-terroristov-1133656563.html
Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов
Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов
Запад активно работал над решением задачи разложения России еще с момента распада Советского Союза и ориентировался в этом вопросе на пятую колонну, террористов РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T16:10
2023-12-19T16:10
владимир путин (политик)
коллегия минобороны рф
министерство обороны рф
сша
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/13/1133657419_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_3143d136113d9a685181bdc2a7cec8d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Запад активно работал над решением задачи разложения России еще с момента распада Советского Союза и ориентировался в этом вопросе на пятую колонну, террористов и сепаратистов, заявил во вторник президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Он также напомнил о параллельной работе западников, направленной на "растаскивание" всех бывших республик Советского Союза после его распада."Параллельно, не менее активно, Запад действовал на постсоветском пространстве, растаскивая все вновь образованные государства, бывшие республики СССР. Особый упор еще до развала Советского Союза всегда делался Западом на Украину", - напомнил президент.Российский лидер неоднократно подчеркивал, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь и расколоть российское общество – это предательство и преступление против всей России. В многообразии культур, традиций и обычаев заключается сила России, ее огромное конкурентное преимущество и потенциал.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. ВидеоПутин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасуПосле распада СССР Запад хотел развалить и Россию - Путин
https://crimea.ria.ru/20231219/yadernaya-triada-rossii-putin-oboznachil-potentsial-1133652341.html
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/13/1133657419_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9aac4e79f110d54bb556ada00cdde3d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), коллегия минобороны рф, министерство обороны рф, сша, россия, политика
Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов

Путин: Запад стремится расколоть Россию еще с распада СССР при помощи пятой колонны

16:10 19.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Запад активно работал над решением задачи разложения России еще с момента распада Советского Союза и ориентировался в этом вопросе на пятую колонну, террористов и сепаратистов, заявил во вторник президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Сразу после развала СССР Запад самым активным образом стал работать и в России, и с нашей пятой колонной, вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове и уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад. Противник знал, с кем ему надо работать: и с этой пятой колонной, и с террористическими, в том числе международными организациями, и с сепаратистами, активно работал над решением задачи разложения самой России", - констатировал глава российского государства.
Он также напомнил о параллельной работе западников, направленной на "растаскивание" всех бывших республик Советского Союза после его распада.
"Параллельно, не менее активно, Запад действовал на постсоветском пространстве, растаскивая все вновь образованные государства, бывшие республики СССР. Особый упор еще до развала Советского Союза всегда делался Западом на Украину", - напомнил президент.
Российский лидер неоднократно подчеркивал, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь и расколоть российское общество – это предательство и преступление против всей России. В многообразии культур, традиций и обычаев заключается сила России, ее огромное конкурентное преимущество и потенциал.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео
Путин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасу
После распада СССР Запад хотел развалить и Россию - Путин
Учения сил стратегического сдерживания в России
14:07
Ядерная триада России: Путин обозначил потенциал
 
Владимир Путин (политик)Коллегия Минобороны РФМинистерство обороны РФСШАРоссияПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года
17:29Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и Шойгу
17:03В Севастополе вспыхнул маршрутный автобус
16:43Военкор РИА Новости Крым передал фотографии об СВО в гимназию Бахчисарая
16:32Добрый Крым: как молодежь учат творить добро
16:10Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов
15:55Путин о будущем Украины: мы мешать не будем, но свое не отдадим
15:32Изменить статус жилого помещения на нежилое и обратно станет проще
15:16Воссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни – Путин
15:09В новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцев
15:05Система льгот и компенсаций военным будет совершенствоваться – Путин
14:56Годовой план по комплектованию армии и флота выполнен – Шойгу
14:35Новую "Комету" на подводных крыльях спустили на воду в Феодосии
14:27На линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – Шойгу
14:17Названы потери ВСУ с начала спецоперации
14:13Российская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
14:07Ядерная триада России: Путин обозначил потенциал
13:59ВСУ потеряли 160 тысяч военнослужащих в ходе контрнаступления – Шойгу
13:51Путин о ситуации в зоне СВО: наши войска владеют инициативой
13:40Оружие НАТО на финской границе - МИД России обещает жесткий ответ
Лента новостейМолния