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Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов
Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов
Запад активно работал над решением задачи разложения России еще с момента распада Советского Союза и ориентировался в этом вопросе на пятую колонну, террористов РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T16:10
2023-12-19T16:10
2023-12-19T16:10
владимир путин (политик)
коллегия минобороны рф
министерство обороны рф
сша
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Запад активно работал над решением задачи разложения России еще с момента распада Советского Союза и ориентировался в этом вопросе на пятую колонну, террористов и сепаратистов, заявил во вторник президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Он также напомнил о параллельной работе западников, направленной на "растаскивание" всех бывших республик Советского Союза после его распада."Параллельно, не менее активно, Запад действовал на постсоветском пространстве, растаскивая все вновь образованные государства, бывшие республики СССР. Особый упор еще до развала Советского Союза всегда делался Западом на Украину", - напомнил президент.Российский лидер неоднократно подчеркивал, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь и расколоть российское общество – это предательство и преступление против всей России. В многообразии культур, традиций и обычаев заключается сила России, ее огромное конкурентное преимущество и потенциал.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны. ВидеоПутин: Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасуПосле распада СССР Запад хотел развалить и Россию - Путин
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владимир путин (политик), коллегия минобороны рф, министерство обороны рф, сша, россия, политика
Путин: Запад хотел расколоть Россию с помощью пятой колонны и террористов
Путин: Запад стремится расколоть Россию еще с распада СССР при помощи пятой колонны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Запад активно работал над решением задачи разложения России еще с момента распада Советского Союза и ориентировался в этом вопросе на пятую колонну, террористов и сепаратистов, заявил во вторник президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Сразу после развала СССР Запад самым активным образом стал работать и в России, и с нашей пятой колонной, вокруг которой мы все время прыгали, гладили их по голове и уговаривали, настраивали на какой-то патриотический лад. Противник знал, с кем ему надо работать: и с этой пятой колонной, и с террористическими, в том числе международными организациями, и с сепаратистами, активно работал над решением задачи разложения самой России", - констатировал глава российского государства.
Он также напомнил о параллельной работе западников, направленной на "растаскивание" всех бывших республик Советского Союза после его распада.
"Параллельно, не менее активно, Запад действовал на постсоветском пространстве, растаскивая все вновь образованные государства, бывшие республики СССР. Особый упор еще до развала Советского Союза всегда делался Западом на Украину", - напомнил президент.
Российский лидер неоднократно подчеркивал
, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь и расколоть российское общество – это предательство и преступление против всей России. В многообразии культур, традиций и обычаев заключается сила России, ее огромное конкурентное преимущество и потенциал.
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