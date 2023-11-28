https://crimea.ria.ru/20231128/putin-zapad-stremitsya-raschlenit-i-razgrabit-rossiyu-1133151573.html

Путин: Запад стремится расчленить и разграбить Россию

Путин: Запад стремится расчленить и разграбить Россию - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Путин: Запад стремится расчленить и разграбить Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Запад пытается посеять смуту в России, чтобы расчленить и разграбить нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T17:28

2023-11-28T17:28

2023-11-28T17:29

владимир путин (политик)

россия

новости

всемирный русский народный собор

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Запад пытается посеять смуту в России, чтобы расчленить и разграбить нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин.Именно эту цель, по словам президента, преследуют заявления западных политиков о том, что Россию нужно "деколонизировать".Путин подчеркнул, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь и расколоть наше общество – это предательство и преступление против всей РоссииОн также отметил, что в многообразии культур, традиций и обычаев заключается сила России, ее огромное конкурентное преимущество и потенциал. Это многообразие нужно беречь как общее достояние, сказал президент.Путин также подчеркнул, что без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: противники России – недоумки с неоколониальными идеямиПутин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культурыПутин назвал флаг символом единства жителей России

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, всемирный русский народный собор, общество