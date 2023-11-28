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Путин: Запад стремится расчленить и разграбить Россию
Путин: Запад стремится расчленить и разграбить Россию - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Путин: Запад стремится расчленить и разграбить Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Запад пытается посеять смуту в России, чтобы расчленить и разграбить нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T17:28
2023-11-28T17:28
2023-11-28T17:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Запад пытается посеять смуту в России, чтобы расчленить и разграбить нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин.Именно эту цель, по словам президента, преследуют заявления западных политиков о том, что Россию нужно "деколонизировать".Путин подчеркнул, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь и расколоть наше общество – это предательство и преступление против всей РоссииОн также отметил, что в многообразии культур, традиций и обычаев заключается сила России, ее огромное конкурентное преимущество и потенциал. Это многообразие нужно беречь как общее достояние, сказал президент.Путин также подчеркнул, что без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: противники России – недоумки с неоколониальными идеямиПутин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культурыПутин назвал флаг символом единства жителей России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, новости, всемирный русский народный собор, общество
Путин: Запад стремится расчленить и разграбить Россию
Запад пытается посеять в России смуту с целью расчленить и разграбить нашу страну – Путин
17:28 28.11.2023 (обновлено: 17:29 28.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Запад пытается посеять смуту в России, чтобы расчленить и разграбить нашу страну, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Им нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой – тогда нужно посеять смуту", – сказал глава государства, выступая на Всемирном русском народном соборе.
Именно эту цель, по словам президента, преследуют заявления западных политиков о том, что Россию нужно "деколонизировать".
Путин подчеркнул, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь и расколоть наше общество – это предательство и преступление против всей России
"Любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами. И мы соответствующим образом будем реагировать", – заявил российский лидер.
Он также отметил, что в многообразии культур, традиций и обычаев заключается сила России, ее огромное конкурентное преимущество и потенциал. Это многообразие нужно беречь как общее достояние, сказал президент.
Путин также подчеркнул, что без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России.
"Русские – это больше чем национальность. Так всегда было в истории нашей страны. Это в том числе культурная, духовная, историческая идентичность. Быть русским – это, прежде всего, огромная ответственность за сбережение России. Именно в этом и заключается истинный патриотизм", – убежден глава государства.
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