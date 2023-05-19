https://crimea.ria.ru/20230519/putin-protivniki-rossii--nedoumki-s-neokolonialnymi-ideyami-1128831790.html
Путин: противники России – недоумки с неоколониальными идеями
Путин: противники России – недоумки с неоколониальными идеями - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Путин: противники России – недоумки с неоколониальными идеями
Противники России – это недоумки с неоколониальным мышлением, не понимающие, что многонациональность – это не слабость, а всепобеждающая сила нашей страны. Об... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T15:34
2023-05-19T15:34
2023-05-19T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Противники России – это недоумки с неоколониальным мышлением, не понимающие, что многонациональность – это не слабость, а всепобеждающая сила нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.По словам Путина, противники России решили, что многонациональность нашей страны является уязвимым местом, и делают все, чтобы разобщить наше общество.Авторы подобных концепций привыкли руководствоваться западными идеологическими шаблонами и расистскими неоколониальными подходами о некоей исключительности одних и ущербности других народов, сказал президент. При этом противники России не прекращают попыток "вбить клин в согласие и братство народов нашей страны", отметил глава государства."Они исходили и исходят из того, что культурное национальное многообразие России – это наша слабость. А жизнь и… вызовы, с которыми мы столкнулись, показали, что это наша сила, особая всепобеждающая сила России", - подчеркнул Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму почтили память жертв депортации – Аксенов сделал заявлениеТрагическая страница истории: депортация народов КрымаПутин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
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владимир путин (политик), россия, политика, общество, крым многонациональный, совет по межнациональным отношениям, новости, безопасность
Путин: противники России – недоумки с неоколониальными идеями
Путин: наши противники не понимают, что сила России – в ее национальном многообразии
15:34 19.05.2023 (обновлено: 15:37 19.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Противники России – это недоумки с неоколониальным мышлением, не понимающие, что многонациональность – это не слабость, а всепобеждающая сила нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
"Наши противники, люди с неоколониальным мышлением, – недоумки на самом деле, они не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются…. На конкурсе недоумков они заняли бы второе место. Почему только второе? Потому что это недоумки. Они не понимают, что в условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа", – сказал российский лидер.
По словам Путина, противники России решили, что многонациональность нашей страны является уязвимым местом, и делают все, чтобы разобщить наше общество.
"Они устраивают провокации внутри национальных сообществ, якобы от лица российских народов создают различные общественно-политические объединения, которые представляют только самих себя и провокаторов вроде них самих, нагло заявляют о необходимости так называемой "деколонизации" России, говорят о том, что Россию нужно поделить на десятки мелких государственных образований. И понятно для чего – чтобы потом подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах", – констатировал президент.
Авторы подобных концепций привыкли руководствоваться западными идеологическими шаблонами и расистскими неоколониальными подходами о некоей исключительности одних и ущербности других народов, сказал президент. При этом противники России не прекращают попыток "вбить клин в согласие и братство народов нашей страны", отметил глава государства.
"Они исходили и исходят из того, что культурное национальное многообразие России – это наша слабость. А жизнь и… вызовы, с которыми мы столкнулись, показали, что это наша сила, особая всепобеждающая сила России", - подчеркнул Путин.
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