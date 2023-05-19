https://crimea.ria.ru/20230519/putin-protivniki-rossii--nedoumki-s-neokolonialnymi-ideyami-1128831790.html

Путин: противники России – недоумки с неоколониальными идеями

Путин: противники России – недоумки с неоколониальными идеями - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Путин: противники России – недоумки с неоколониальными идеями

Противники России – это недоумки с неоколониальным мышлением, не понимающие, что многонациональность – это не слабость, а всепобеждающая сила нашей страны. Об... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T15:34

2023-05-19T15:34

2023-05-19T15:37

владимир путин (политик)

россия

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общество

крым многонациональный

совет по межнациональным отношениям

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Противники России – это недоумки с неоколониальным мышлением, не понимающие, что многонациональность – это не слабость, а всепобеждающая сила нашей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.По словам Путина, противники России решили, что многонациональность нашей страны является уязвимым местом, и делают все, чтобы разобщить наше общество.Авторы подобных концепций привыкли руководствоваться западными идеологическими шаблонами и расистскими неоколониальными подходами о некоей исключительности одних и ущербности других народов, сказал президент. При этом противники России не прекращают попыток "вбить клин в согласие и братство народов нашей страны", отметил глава государства."Они исходили и исходят из того, что культурное национальное многообразие России – это наша слабость. А жизнь и… вызовы, с которыми мы столкнулись, показали, что это наша сила, особая всепобеждающая сила России", - подчеркнул Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму почтили память жертв депортации – Аксенов сделал заявлениеТрагическая страница истории: депортация народов КрымаПутин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

https://crimea.ria.ru/20230405/krymskie-tatary-otvetili-podolyaku-na-plany-po-zakhvatu-poluostrova-1128002296.html

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владимир путин (политик), россия, политика, общество, крым многонациональный, совет по межнациональным отношениям, новости, безопасность