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Какой будет погода в Крыму в первый день сентября
Какой будет погода в Крыму в первый день сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Какой будет погода в Крыму в первый день сентября
В воскресенье на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных,... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T00:01
2024-09-01T00:01
2024-09-01T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градуса.В Ялте и Алуште, а также Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +29...+31.По Крыму и Севастополю объявлено штормовое предупреждение.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Какой будет погода в Крыму в первый день сентября
Погода в Крыму в 1 сентября
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +23; днем +27..32, в горах +21…26 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +29...+31.
В Севастополе переменная облачность. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градуса.
В Ялте и Алуште, а также Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +29...+31.