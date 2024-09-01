https://crimea.ria.ru/20240901/kakoy-budet-pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-sentyabrya--1139716900.html

Какой будет погода в Крыму в первый день сентября

Какой будет погода в Крыму в первый день сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Какой будет погода в Крыму в первый день сентября

В воскресенье на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных,... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T00:01

2024-09-01T00:01

2024-09-01T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье на полуострове сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельных районах пройдут кратковременные грозовые дожди. В центральных, южных, восточных районах Крыма, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +29...+31.В Севастополе переменная облачность. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +28…+30 градуса.В Ялте и Алуште, а также Евпатории, Судаке и Феодосии - переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха +21...+23 градуса, днем +29...+31.По Крыму и Севастополю объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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