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В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четверо суток
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четверо суток - РИА Новости Крым, 31.08.2024
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четверо суток
В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T19:48
2024-08-31T19:48
2024-08-31T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам телефонов:"112" - единый телефон спасения;"01 или 101" - с мобильных телефонов;(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.На землях сельскохозяйственного назначения и в населенных пунктах использование открытого огня и разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в чрезвычайном ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на третьНарушение противопожарного режима в Крыму: оштрафованы 400 человекВ Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистику
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четверо суток
Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируются в Крыму и Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.
"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 1-4 сентября 2024 года. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1-4 сентября в Крыму и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении спасателей.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам телефонов:
"112" - единый телефон спасения;
"01 или 101" - с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим
. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
На землях сельскохозяйственного назначения и в населенных пунктах использование открытого огня и разведение костров допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность, напомнили в чрезвычайном ведомстве.
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