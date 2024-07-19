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В Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистику

В Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистику - РИА Новости Крым, 19.07.2024

В Крыму горят леса – спасатели привели тревожную статистику

В Крыму с начала года зафиксировано 24 природных пожара, что практически в пять раз больше прошлогодней статистики. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T11:18

2024-07-19T11:18

2024-07-19T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Крыму с начала года зафиксировано 24 природных пожара, что практически в пять раз больше прошлогодней статистики. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.За аналогичный период прошлого года сухостой пожарным приходилось тушить 540 раз, мусор – 254. Природных возгораний к середине июля-2023 было пять, а вот число техногенных превышало статистику этого года – такие пожары случались в 2023-ем 1475 раз."Рост природных пожаров связан с температурным режимом – устойчивая жаркая погода способствует возникновению возгораний. К этому прибавляется человеческий фактор, поэтому просим граждан быть особенно осторожными, в частности, в лесах и на территории природных экосистем", - обратилась к населению начальник пресс-службы республиканского главка МЧС России Дарья Диюнова.Только на этой неделе в Крыму тушили природные пожары на территории Карадагского природного заповедника, в Большой Ялте, под Саками и Евпаторией, в районе Симферополя. Также огнеборцы сражались с пламенем на Северной стороне Севастополя.Спасатели напоминают о действии в Крыму особого противопожарного режима, который установлен на территории полуострова с 17 апреля. Запрет на посещение лесов в регионе продлен, в этот период нельзя разводить костры и проводить пожароопасные работы в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. В том числе под запретом намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. У каждого жилого строения настоятельно рекомендуют иметь емкость с водой или огнетушитель, проезды улиц необходимо сохранять свободными.В Крыму из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение с 20 по 23 июля, сообщали в пятницу спасатели. В этот период на полуострове сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:В заповедниках Крыма закрыли все маршруты – какие объекты еще доступныПожар в Карадагском заповеднике – что с растениями и животнымиКак спасти себя и дом при лесном пожаре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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