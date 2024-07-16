https://crimea.ria.ru/20240716/pozhar-na-severnoy-storone-sevastopolya-likvidirovan---mchs-1138918784.html

Пожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован - МЧС

Пожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован - МЧС - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Пожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован - МЧС

Пожар на Северной стороне Севастополя в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T21:20

2024-07-16T21:20

2024-07-16T21:21

пожар

севастополь

происшествия

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крым и "понаехавшие": взаимодействие или противостояние?

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Пожар на Северной стороне Севастополя в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.Возгорание ликвидировано полностью в 20 часов 55 минут, уточнили в ведомстве. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания.Пожар начался днем во вторник, его площадь составляла 3,7 га, к операции привлекали подразделения Черноморского флота, сообщалось ранее. 15 июля в районе села Вишневое в Севастополе также тушили пожал на трех гектарах.С 5 июля в Севастополе введен особый противопожарный режим, согласно которому запрещено сжигание мусора и разведение костров, выжигание травы, проведение сельскохозяйственных палов и прочие действия, повышающие риск возникновения пожаров.Читайте также на РИА Новости Крым:За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в КоктебелеВ Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено делоПожар в Ялте локализовали на площади 1,5 тысячи "квадратов"Графики временного отключения электроэнергии ввели в СевастополеЗа ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в КоктебелеВ Севастополе нет света и газа из-за перегруза электролиний

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, севастополь, происшествия, гу мчс россии по севастополю, новости крыма, крым и "понаехавшие": взаимодействие или противостояние?