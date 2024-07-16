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Пожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован - МЧС - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Пожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован - МЧС
Пожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован - МЧС - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Пожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован - МЧС
Пожар на Северной стороне Севастополя в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T21:20
2024-07-16T21:21
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Пожар на Северной стороне Севастополя в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.Возгорание ликвидировано полностью в 20 часов 55 минут, уточнили в ведомстве. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания.Пожар начался днем во вторник, его площадь составляла 3,7 га, к операции привлекали подразделения Черноморского флота, сообщалось ранее. 15 июля в районе села Вишневое в Севастополе также тушили пожал на трех гектарах.С 5 июля в Севастополе введен особый противопожарный режим, согласно которому запрещено сжигание мусора и разведение костров, выжигание травы, проведение сельскохозяйственных палов и прочие действия, повышающие риск возникновения пожаров.Читайте также на РИА Новости Крым:За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в КоктебелеВ Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено делоПожар в Ялте локализовали на площади 1,5 тысячи "квадратов"Графики временного отключения электроэнергии ввели в СевастополеЗа ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в КоктебелеВ Севастополе нет света и газа из-за перегруза электролиний
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4.7
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Пожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован - МЧС

МЧС: огнеборцы потушили пожар между Любимовкой и Мекензиевыми горами в Севастополе

21:20 16.07.2024 (обновлено: 21:21 16.07.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
Пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Пожар на Северной стороне Севастополя в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.
"Пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами потушен", - сказано в сообщении спасателей.
Возгорание ликвидировано полностью в 20 часов 55 минут, уточнили в ведомстве. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания.
Пожар начался днем во вторник, его площадь составляла 3,7 га, к операции привлекали подразделения Черноморского флота, сообщалось ранее. 15 июля в районе села Вишневое в Севастополе также тушили пожал на трех гектарах.
С 5 июля в Севастополе введен особый противопожарный режим, согласно которому запрещено сжигание мусора и разведение костров, выжигание травы, проведение сельскохозяйственных палов и прочие действия, повышающие риск возникновения пожаров.
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