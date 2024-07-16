https://crimea.ria.ru/20240716/pozhar-na-severnoy-storone-sevastopolya-likvidirovan---mchs-1138918784.html
Пожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован - МЧС
Пожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован - МЧС - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Пожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован - МЧС
Пожар на Северной стороне Севастополя в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T21:20
2024-07-16T21:20
2024-07-16T21:21
пожар
севастополь
происшествия
гу мчс россии по севастополю
новости крыма
крым и "понаехавшие": взаимодействие или противостояние?
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138910130_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_776306c1b9a661546e7f9cc2371a8006.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Пожар на Северной стороне Севастополя в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.Возгорание ликвидировано полностью в 20 часов 55 минут, уточнили в ведомстве. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания.Пожар начался днем во вторник, его площадь составляла 3,7 га, к операции привлекали подразделения Черноморского флота, сообщалось ранее. 15 июля в районе села Вишневое в Севастополе также тушили пожал на трех гектарах.С 5 июля в Севастополе введен особый противопожарный режим, согласно которому запрещено сжигание мусора и разведение костров, выжигание травы, проведение сельскохозяйственных палов и прочие действия, повышающие риск возникновения пожаров.Читайте также на РИА Новости Крым:За ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в КоктебелеВ Крыму нашли виновника крупного пожара в Коктебеле – возбуждено делоПожар в Ялте локализовали на площади 1,5 тысячи "квадратов"Графики временного отключения электроэнергии ввели в СевастополеЗа ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в КоктебелеВ Севастополе нет света и газа из-за перегруза электролиний
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138910130_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0a7375e981dd2493962f049901619928.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, севастополь, происшествия, гу мчс россии по севастополю, новости крыма, крым и "понаехавшие": взаимодействие или противостояние?
Пожар на Северной стороне Севастополя ликвидирован - МЧС
МЧС: огнеборцы потушили пожар между Любимовкой и Мекензиевыми горами в Севастополе
21:20 16.07.2024 (обновлено: 21:21 16.07.2024)