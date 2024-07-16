https://crimea.ria.ru/20240716/ocherednoy-pozhar-v-sevastopole-gorit-trava-v-balke-na-severnoy-storone-1138911077.html

Очередной пожар в Севастополе: горит трава в балке на Северной стороне

Очередной пожар в Севастополе: горит трава в балке на Северной стороне - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Очередной пожар в Севастополе: горит трава в балке на Северной стороне

На Северной стороне Севастополя спасатели тушат пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами, к операции привлечены подразделения Черноморского флота... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T17:37

2024-07-16T17:37

2024-07-16T17:59

севастополь

новости

михаил развожаев

происшествия

пожар

чф рф (черноморский флот российской федерации)

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На Северной стороне Севастополя спасатели тушат пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами, к операции привлечены подразделения Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, к тушению пожара привлечены подразделения МЧС России и Черноморского флота, а также работники ГКУ "Спасательная служба Севастополя".Пожар уже удалось локализовать, ситуацию контролируют ответственные службы, добавил глава города. Воду к месту тушения подвозят силами предприятий "Севавтодор" и "Водоканал".Развожаев напомнил, что с 5 июля в Севастополе введен особый противопожарный режим, согласно которому запрещено сжигание мусора и разведение костров, выжигание травы, проведение сельскохозяйственных палов и прочие действия, повышающие риск возникновения пожаров.15 июля в районе села Вишневого в Севастополе также тушили пожал на трех гектарах.Ранее 16 июля сообщалось, что сводная группировка продолжает ликвидировать масштабный природный пожар в районе Коктебеля, где возгорание произошло накануне днем.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялте локализовали на площади 1,5 тысячи "квадратов" Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму Перегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света

https://crimea.ria.ru/20240716/masshtabnyy-prirodnyy-pozhar-v-koktebele--chto-proiskhodit-na-meste-chp-1138898866.html

севастополь

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севастополь, новости, михаил развожаев, происшествия, пожар, чф рф (черноморский флот российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)