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Очередной пожар в Севастополе: горит трава в балке на Северной стороне - РИА Новости Крым, 16.07.2024
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Очередной пожар в Севастополе: горит трава в балке на Северной стороне
Очередной пожар в Севастополе: горит трава в балке на Северной стороне - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Очередной пожар в Севастополе: горит трава в балке на Северной стороне
На Северной стороне Севастополя спасатели тушат пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами, к операции привлечены подразделения Черноморского флота... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T17:37
2024-07-16T17:59
севастополь
новости
михаил развожаев
происшествия
пожар
чф рф (черноморский флот российской федерации)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На Северной стороне Севастополя спасатели тушат пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами, к операции привлечены подразделения Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, к тушению пожара привлечены подразделения МЧС России и Черноморского флота, а также работники ГКУ "Спасательная служба Севастополя".Пожар уже удалось локализовать, ситуацию контролируют ответственные службы, добавил глава города. Воду к месту тушения подвозят силами предприятий "Севавтодор" и "Водоканал".Развожаев напомнил, что с 5 июля в Севастополе введен особый противопожарный режим, согласно которому запрещено сжигание мусора и разведение костров, выжигание травы, проведение сельскохозяйственных палов и прочие действия, повышающие риск возникновения пожаров.15 июля в районе села Вишневого в Севастополе также тушили пожал на трех гектарах.Ранее 16 июля сообщалось, что сводная группировка продолжает ликвидировать масштабный природный пожар в районе Коктебеля, где возгорание произошло накануне днем.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялте локализовали на площади 1,5 тысячи "квадратов" Еще один вертолет Ми-8 привлекли к тушению пожара на Карадаге в Крыму Перегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света
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севастополь, новости, михаил развожаев, происшествия, пожар, чф рф (черноморский флот российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Очередной пожар в Севастополе: горит трава в балке на Северной стороне

Пожар на 3,7 га разгорелся между Любимовкой и Мекензиевыми горами в Севастополе

17:37 16.07.2024 (обновлено: 17:59 16.07.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
Пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. На Северной стороне Севастополя спасатели тушат пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами, к операции привлечены подразделения Черноморского флота. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами горит трава. По предварительной информации, площадь пожара составляет 3,7 га", – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, к тушению пожара привлечены подразделения МЧС России и Черноморского флота, а также работники ГКУ "Спасательная служба Севастополя".
Пожар уже удалось локализовать, ситуацию контролируют ответственные службы, добавил глава города. Воду к месту тушения подвозят силами предприятий "Севавтодор" и "Водоканал".
© Telegram Михаил РазвожаевПожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
Пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
1 из 3
Пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
Пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
2 из 3
Пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
Пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
3 из 3
Пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 3
Пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 3
Пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 3
Пожар в балке между Любимовкой и Мекензиевыми горами
© Telegram Михаил Развожаев
Развожаев напомнил, что с 5 июля в Севастополе введен особый противопожарный режим, согласно которому запрещено сжигание мусора и разведение костров, выжигание травы, проведение сельскохозяйственных палов и прочие действия, повышающие риск возникновения пожаров.
15 июля в районе села Вишневого в Севастополе также тушили пожал на трех гектарах.
Ранее 16 июля сообщалось, что сводная группировка продолжает ликвидировать масштабный природный пожар в районе Коктебеля, где возгорание произошло накануне днем.
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