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Перегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света
Перегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Перегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света
В разных частях Крыма во вторник вводят временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей. Об этом потребителей предупреждает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T16:27
2024-07-16T16:27
2024-07-16T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В разных частях Крыма во вторник вводят временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей. Об этом потребителей предупреждает пресс-служба компании "Крымэнерго".В частности, отключения пройдут в Ялте, Алуште, Ливитановке, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовском, Мирном, Поповке, Штормовом, Угловом, Песчаном, Береговоом, Белокаменном, Тургеневке, Дачном, Холмовке, Танковом, Перевальном, Краснолесье, Мраморном, Заречном, Добром, Пионерском, Андрусово, Феодосии, Керчи, Войково, Ярком Поле, Синицино, Красновке, Васильковом, Желябовке, Веселом и Судаке.Абонентов будут переключать по резервным схемам, к сложившейся ситуации потребителей просят отнестись с пониманием.Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ранее МинЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также отметил рост числа обращений в организацию из-за участившихся отключений света, которые связаны с большим разбором электричества из-за жары.Читайте также на РИА Новости Крым:Как экономить электричество в жару – советы инженераКакая техника в доме самая энергозатратнаяВ Евпатории из-за строительства водовода ограничена подача воды
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гуп рк "крымэнерго", сергей аксенов, новости крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии
Перегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света
Временные отключения света из-за перегрузки сетей вводят в Крыму
16:27 16.07.2024 (обновлено: 16:29 16.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В разных частях Крыма во вторник вводят временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей. Об этом потребителей предупреждает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"В связи с необходимостью проведения внеплановых работ 16 июля с 14:30 будут производиться временные отключения линий электроснабжения с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования. Данная мера вынужденная и носит временный характер – до снижения нагрузок", – сказано в сообщении.
В частности, отключения пройдут в Ялте, Алуште, Ливитановке, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовском, Мирном, Поповке, Штормовом, Угловом, Песчаном, Береговоом, Белокаменном, Тургеневке, Дачном, Холмовке, Танковом, Перевальном, Краснолесье, Мраморном, Заречном, Добром, Пионерском, Андрусово, Феодосии, Керчи, Войково, Ярком Поле, Синицино, Красновке, Васильковом, Желябовке, Веселом и Судаке.
Абонентов будут переключать по резервным схемам, к сложившейся ситуации потребителей просят отнестись с пониманием.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ранее МинЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго"
и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также отметил рост числа обращений в организацию из-за участившихся отключений света, которые связаны с большим разбором электричества из-за жары.
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