https://crimea.ria.ru/20240716/peregruzka-setey--ot-yalty-do-kerchi-vvodyat-vremennye-otklyucheniya-sveta-1138907788.html

Перегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света

Перегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света - РИА Новости Крым, 16.07.2024

Перегрузка сетей – от Ялты до Керчи вводят временные отключения света

В разных частях Крыма во вторник вводят временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей. Об этом потребителей предупреждает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T16:27

2024-07-16T16:27

2024-07-16T16:29

гуп рк "крымэнерго"

сергей аксенов

новости крыма

электричество

электроэнергия

электросети крыма

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В разных частях Крыма во вторник вводят временные отключения линий электропередачи из-за перегрузки сетей. Об этом потребителей предупреждает пресс-служба компании "Крымэнерго".В частности, отключения пройдут в Ялте, Алуште, Ливитановке, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовском, Мирном, Поповке, Штормовом, Угловом, Песчаном, Береговоом, Белокаменном, Тургеневке, Дачном, Холмовке, Танковом, Перевальном, Краснолесье, Мраморном, Заречном, Добром, Пионерском, Андрусово, Феодосии, Керчи, Войково, Ярком Поле, Синицино, Красновке, Васильковом, Желябовке, Веселом и Судаке.Абонентов будут переключать по резервным схемам, к сложившейся ситуации потребителей просят отнестись с пониманием.Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ранее МинЖКХ и госпредприятию "Крымэнерго" провести служебную проверку из-за жалоб крымчан на хамство сотрудников "Крымэнерго" и других ресурсоснабжающих предприятий. Он также отметил рост числа обращений в организацию из-за участившихся отключений света, которые связаны с большим разбором электричества из-за жары.Читайте также на РИА Новости Крым:Как экономить электричество в жару – советы инженераКакая техника в доме самая энергозатратнаяВ Евпатории из-за строительства водовода ограничена подача воды

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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