https://crimea.ria.ru/20240716/v-evpatorii-iz-za-stroitelstva-vodovoda-ogranichena-podacha-vody-1138904006.html

В Евпатории из-за строительства водовода ограничена подача воды

В Евпатории из-за строительства водовода ограничена подача воды - РИА Новости Крым, 16.07.2024

В Евпатории из-за строительства водовода ограничена подача воды

В Евпатории введены временные ограничения подачи воды в связи со строительством нового водовода, который планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября. Об этом РИА Новости Крым, 16.07.2024

2024-07-16T15:46

2024-07-16T15:46

2024-07-16T15:49

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории введены временные ограничения подачи воды в связи со строительством нового водовода, который планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.Подрядчик располагает достаточным количеством людей и техники, сроки строительства соблюдаются, заверил глава республики."Также требует решения вопрос обеспечения бесперебойного водоснабжения СНТ и кооперативов. Затруднения вызваны тем, что их внутренние инженерные сети нерационально спроектированы и значительно изношены", – акцентировал Аксенов.Эти инженерные сети следует передать на баланс ГУП "Вода Крыма", что значительно повысит качество обслуживания потребителей, по мнению Сергей Аксенова.Проблемы с водоснабжением в городе возникают регулярно. Так, 15 июля в связи с аварией на сетях РЭС была обесточена водонапорная насосная станция, из-за чего возникли перебои и временные отключения воды.9 июля мэр Евпатории Александр Юрьев заявил об отключении горячего водоснабжения и введении ограничений на водоснабжение развлекательных объектов. Такое заявление он сделал после совещания с министром ЖКХ Крыма Максимом Новиком. Горячую воду решено было подавать только в роддом и интернат для престарелых.Читайте также на РИА Новости Крым:Большой ремонт на водоводе в Евпатории – когда в город вернется водаОтключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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