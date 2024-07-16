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В Евпатории из-за строительства водовода ограничена подача воды
В Евпатории из-за строительства водовода ограничена подача воды - РИА Новости Крым, 16.07.2024
В Евпатории из-за строительства водовода ограничена подача воды
В Евпатории введены временные ограничения подачи воды в связи со строительством нового водовода, который планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября. Об этом РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T15:46
2024-07-16T15:46
2024-07-16T15:49
сергей аксенов
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водовод
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории введены временные ограничения подачи воды в связи со строительством нового водовода, который планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.Подрядчик располагает достаточным количеством людей и техники, сроки строительства соблюдаются, заверил глава республики."Также требует решения вопрос обеспечения бесперебойного водоснабжения СНТ и кооперативов. Затруднения вызваны тем, что их внутренние инженерные сети нерационально спроектированы и значительно изношены", – акцентировал Аксенов.Эти инженерные сети следует передать на баланс ГУП "Вода Крыма", что значительно повысит качество обслуживания потребителей, по мнению Сергей Аксенова.Проблемы с водоснабжением в городе возникают регулярно. Так, 15 июля в связи с аварией на сетях РЭС была обесточена водонапорная насосная станция, из-за чего возникли перебои и временные отключения воды.9 июля мэр Евпатории Александр Юрьев заявил об отключении горячего водоснабжения и введении ограничений на водоснабжение развлекательных объектов. Такое заявление он сделал после совещания с министром ЖКХ Крыма Максимом Новиком. Горячую воду решено было подавать только в роддом и интернат для престарелых.Читайте также на РИА Новости Крым:Большой ремонт на водоводе в Евпатории – когда в город вернется водаОтключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, вода крыма, евпатория, вода в крыму, новости крыма, водовод, минжкх крыма
В Евпатории из-за строительства водовода ограничена подача воды
Перебои с водоснабжением в Евпатории возникли из-за строительства водовода – власти
15:46 16.07.2024 (обновлено: 15:49 16.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории введены временные ограничения подачи воды в связи со строительством нового водовода, который планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"В Евпатории продолжаются работы по строительству новой нитки на участке магистрального водовода. Это пока не позволяет накапливать необходимый объем воды для бесперебойного снабжения потребителей", – сообщил он.
Подрядчик располагает достаточным количеством людей и техники, сроки строительства соблюдаются, заверил глава республики.
"Также требует решения вопрос обеспечения бесперебойного водоснабжения СНТ и кооперативов. Затруднения вызваны тем, что их внутренние инженерные сети нерационально спроектированы и значительно изношены", – акцентировал Аксенов.
Эти инженерные сети следует передать на баланс ГУП "Вода Крыма", что значительно повысит качество обслуживания потребителей, по мнению Сергей Аксенова.
Проблемы с водоснабжением в городе возникают регулярно
. Так, 15 июля в связи с аварией на сетях РЭС была обесточена водонапорная насосная станция, из-за чего возникли перебои и временные отключения воды.
9 июля мэр Евпатории Александр Юрьев заявил об отключении горячего водоснабжения
и введении ограничений на водоснабжение развлекательных объектов. Такое заявление он сделал после совещания с министром ЖКХ Крыма Максимом Новиком. Горячую воду решено было подавать только в роддом и интернат для престарелых.
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