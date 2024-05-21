Рейтинг@Mail.ru
Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240521/otklyuchenie-vody-v-evpatorii-prokuratura-proverit-soblyudenie-prav-zhiteley-1137452278.html
Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей
Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей
Соблюдение прав граждан в связи с аварийным ограничением водоснабжения в Евпатории и прилегающих поселках взяла на контроль прокуратура Крыма. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T12:14
2024-05-21T12:14
крым
евпатория
прокуратура республики крым
вода в крыму
общество
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/17/1121836528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fb71db995d9c81ba708764344f8cc121.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Соблюдение прав граждан в связи с аварийным ограничением водоснабжения в Евпатории и прилегающих поселках взяла на контроль прокуратура Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Также, по информации ведомства, на постоянном контроле в прокуратуре города находится вопрос организации подвоза воды для нужд евпаторийцев."В настоящее время муниципальными службами проведены работы по устранению аварийной ситуации, обеспечен подвоз воды", - уточняют в прокуратуре.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах.Накануне в евпаторийском муниципалитете сообщили, что в городе задерживается возобновление водоснабжения после длительного отключения. При выполнении работ по запуску центрального водовода на магистральном водоводе были выявлены аварии в районе Прибрежненского аграрного колледжа в Сакском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы и сады в Евпатории на день переведены на дистанционное обучениеТрубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/17/1121836528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e0841bbb4fab3adf8974d817faa3ff1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, евпатория, прокуратура республики крым, вода в крыму, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей

Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с отключением воды в Евпатории

12:14 21.05.2024
 
© РИА Новости КрымТрубы для строительства водовода
Трубы для строительства водовода - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Соблюдение прав граждан в связи с аварийным ограничением водоснабжения в Евпатории и прилегающих поселках взяла на контроль прокуратура Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сообщении.
Также, по информации ведомства, на постоянном контроле в прокуратуре города находится вопрос организации подвоза воды для нужд евпаторийцев.
"В настоящее время муниципальными службами проведены работы по устранению аварийной ситуации, обеспечен подвоз воды", - уточняют в прокуратуре.
В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах.
Накануне в евпаторийском муниципалитете сообщили, что в городе задерживается возобновление водоснабжения после длительного отключения. При выполнении работ по запуску центрального водовода на магистральном водоводе были выявлены аварии в районе Прибрежненского аграрного колледжа в Сакском районе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Школы и сады в Евпатории на день переведены на дистанционное обучение
Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе
Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
 
КрымЕвпаторияПрокуратура Республики КрымВода в КрымуОбществоЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42В Севастополе неизвестный осквернил инсталляцию ко Дню Победы
13:39Работа ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракеты
13:32Национализированный отель "Вилла Елена" в Ялте выставили на торги
13:26Почему Зеленский "скатывается в истерику" - ответ Кремля
13:08Новый удар по Васильевке – погиб мирный житель
13:02Восемь человек погибли в Свердловске ЛНР при атаке ВСУ
12:50Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров
12:4060 ударов арматурой: дело о пьяном убийстве в Балаклаве ушло в суд
12:33Бить по России: зачем из США все чаще угрожают американскими ракетами
12:14Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей
12:07Аномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поля
11:59Загадочные гортензии высадили в ботаническом саду в Симферополе
11:37В Саках дальнобойщик сжег грузовик бывшего работодателя из мести
11:07В Крыму началась засуха – аграрии "списывают" посевы
10:42Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка в Крыму от удара током
10:25Как изменится программа аварийного жилья в России
10:06Задымление в Севастополе - что происходит
10:02По истечении срока полномочий Зеленский стал самозванцем - Азаров
09:41В Севастополе студент ответит за дискредитацию ВС РФ
09:16Военные проведут учебные стрельбы в Армянске – будет громко
Лента новостейМолния