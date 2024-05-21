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Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей

Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Отключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителей

Соблюдение прав граждан в связи с аварийным ограничением водоснабжения в Евпатории и прилегающих поселках взяла на контроль прокуратура Крыма. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T12:14

2024-05-21T12:14

2024-05-21T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Соблюдение прав граждан в связи с аварийным ограничением водоснабжения в Евпатории и прилегающих поселках взяла на контроль прокуратура Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Также, по информации ведомства, на постоянном контроле в прокуратуре города находится вопрос организации подвоза воды для нужд евпаторийцев."В настоящее время муниципальными службами проведены работы по устранению аварийной ситуации, обеспечен подвоз воды", - уточняют в прокуратуре.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах.Накануне в евпаторийском муниципалитете сообщили, что в городе задерживается возобновление водоснабжения после длительного отключения. При выполнении работ по запуску центрального водовода на магистральном водоводе были выявлены аварии в районе Прибрежненского аграрного колледжа в Сакском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы и сады в Евпатории на день переведены на дистанционное обучениеТрубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%

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