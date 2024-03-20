https://crimea.ria.ru/20240320/truby-i-transhei-kak-remontiruyut-magistralnyy-vodovod-v-sakskom-rayone-1135865742.html

Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе

Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе

В Сакском районе рабочие приступили к капитальному ремонту водовода Чеботарка – Ивановка – Евпатория, который обеспечивает водой весь муниципальный округ,... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T13:53

2024-03-20T13:53

2024-03-20T13:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Сакском районе рабочие приступили к капитальному ремонту водовода Чеботарка – Ивановка – Евпатория, который обеспечивает водой весь муниципальный округ, поселки Заозерное, Мирный и Новоозерное. Работы планируется закончить к концу текущего года. Благодаря новому водоводу существенно снизятся потери, а качество подаваемой населению воды станет лучше. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Евпаторийского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Андрей Кузнецов.По его словам, в работах на разных участках задействованы две подрядные организации. Одна из фирм должна уложить 7 километров труб, а вторая – 14 километров. Необходимо заменить две нити, построенные в 1969-м и в 1989 годах. Труба, проложенная в 1969-м году, сильно изношена, отметил руководитель.К концу 2024 года планируется заменить наиболее изношенные участки трубопровода общей протяженностью 21 километр. При этом общая протяженность труб 85 километров, уточнил Кузнецов. По его словам, на сегодняшний день работы выполнены ориентировочно на 30%.Основной объем работ планируют выполнить за летний период, рассказал корреспонденту РИА Новости Крым начальник участка Александр Макаренко."Старые трубы из бетона и чугуна меняем на новые, современные полиэтиленовые. Такие трубы могут и сто лет пролежать, они не ржавеют и с ними ничего не происходит. Они очень надежные", – заверил начальник участка.Работы идут в две смены: ночью сварка труб, днем – укладка, сварка и бурение. Капремонт водовода планируется завершить к концу года.Средства на работы выделены в рамках "Государственной программы развития Республики Крым и Севастополя" и специального казначейского кредита.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму расчищают реки по нацпроектам: итоги года и глобальные планыСколько риса удалось спасти в Крыму после подрыва Каховской ГЭСВ Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты

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новости крыма, вода крыма, видео, госпрограмма социально-экономического развития крыма, вода в крыму, водоснабжение, евпатория, водовод, крым