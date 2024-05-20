https://crimea.ria.ru/20240520/avariya-v-evpatorii--podacha-vody-otkladyvaetsya-shkoly-i-sady-na-distante-1137440694.html

Авария в Евпатории – подача воды откладывается, школы и сады на дистанте

Авария в Евпатории – подача воды откладывается, школы и сады на дистанте - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Авария в Евпатории – подача воды откладывается, школы и сады на дистанте

В Евпатории задерживается возобновление водоснабжения после длительного отключения, связанного с ремонтом на водоводе. Как сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T19:19

2024-05-20T19:19

2024-05-20T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Евпатории задерживается возобновление водоснабжения после длительного отключения, связанного с ремонтом на водоводе. Как сообщает официальный Telegram-канал евпаторийского муниципалитета, задержка связана с аварией.В этой связи возобновление водоснабжения задерживается. Сроки не уточняются. При этом отмечается, что 21 мая школы города продолжат работу в дистанционном режиме, детсады будут функционировать в режиме кратковременного пребывания без обеспечения питанием. Подвозить воду потребителям во вторник будут с 6 до 8 и с 17 до 22 часов."В городе организована работа волонтеров. Гражданам, которые по состоянию здоровья или в силу возраста самостоятельно не могут обеспечить себя водой, необходимо обратиться за волонтерской помощью по номерам +7 978 985 84 46, +7 978 898 79 09 и 42-050", – информируют местные власти.В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. Как сообщал руководитель евпаторийского филиала предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов, после длительного отключения из-за ремонта на водоводе запуск водоснабжения в Евпатории планируют возобновить 21 мая. При этом глава филиала предупреждал, что сроки могут измениться в случае аварий, который не исключены в связи с изношенностью коммуникаций.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы и сады в Евпатории на день переведены на дистанционное обучениеТрубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районеВ Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты

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