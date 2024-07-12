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В Евпатории обесточена водонапорная станция – в городе нет воды - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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В Евпатории обесточена водонапорная станция – в городе нет воды
В Евпатории обесточена водонапорная станция – в городе нет воды - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В Евпатории обесточена водонапорная станция – в городе нет воды
В Евпатории предупредили о перебоях и временном отключении подачи воды из-за аварии на сетях РЭС. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T17:43
2024-07-12T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории предупредили о перебоях и временном отключении подачи воды из-за аварии на сетях РЭС. В полном объеме подачу воды в городе восстановят после устранения аварии на электросетях, добавили на предприятии.9 июля в городе была до особого распоряжения остановлена подача горячей воды населению и объявлены возможные ограничения в энергоснабжении развлекательных объектов. При включении горячей воды увеличивается расход, падает давление и город может остаться даже без холодной воды, объяснил глава администрации Александр Юрьев.Из-за жары в Крыму возможна остановка основного электрооборудования, в этой связи в "Крымэнерго" просят потребителей экономить электричество. В последние дни "Крымэнерго" регулярно сообщает об аварийных отключениях света в различных населенных пунктах республики. Синоптики прогнозируют, что самые высокие температуры в Крыму ожидаются с 15 по 19 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:Большой ремонт на водоводе в Евпатории – когда в город вернется водаОтключение воды в Евпатории: прокуратура проверит соблюдение прав жителейПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
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РИА Новости Крым
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В Евпатории обесточена водонапорная станция – в городе нет воды

В Евпатории из-за обесточивания насосной станции начались перебои в подаче воды

17:43 12.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодонапорные трубы
Водонапорные трубы - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории предупредили о перебоях и временном отключении подачи воды из-за аварии на сетях РЭС.

"У горожан могут наблюдаться перебои и отсутствие водоснабжения в связи с аварией на сетях РЭС, в результате которой обесточена водопроводная насосная станция 2-го подъема", - говорится в сообщении компании "Вода Крыма" в Telegram.

В полном объеме подачу воды в городе восстановят после устранения аварии на электросетях, добавили на предприятии.
9 июля в городе была до особого распоряжения остановлена подача горячей воды населению и объявлены возможные ограничения в энергоснабжении развлекательных объектов. При включении горячей воды увеличивается расход, падает давление и город может остаться даже без холодной воды, объяснил глава администрации Александр Юрьев.
Из-за жары в Крыму возможна остановка основного электрооборудования, в этой связи в "Крымэнерго" просят потребителей экономить электричество.
В последние дни "Крымэнерго" регулярно сообщает об аварийных отключениях света в различных населенных пунктах республики. Синоптики прогнозируют, что самые высокие температуры в Крыму ожидаются с 15 по 19 июля.
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