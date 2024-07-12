https://crimea.ria.ru/20240712/v-krymu-avarii-na-setyakh-iz-za-zhary-krymenergo-prosit-ekonomit-svet-1138798849.html

В Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить свет

В Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить свет - РИА Новости Крым, 12.07.2024

В Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить свет

Из-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, в этой связи в "Крымэнерго" просят потребителей экономить электричество, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T15:40

2024-07-12T15:40

2024-07-12T15:41

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Из-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, в этой связи в "Крымэнерго" просят потребителей экономить электричество, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании.В компании поясняют, что необходимость экономии связана с аномальной жарой, из-за которой увеличится нагрузка на объекты электросетевого хозяйства в связи с чрезмерным использованием кондиционеров и холодильников, что приводит к аварийным отключениям.Со ссылкой на Гидрометцентр Крыма, отмечается, что самые высокие температуры - до 38 градусов тепла - ожидаются с 15 по 19 июля.В последние дни "Крымэнерго" регулярно сообщает об аварийных отключениях света в различных населенных пунктах респулики. Такая же ситуация складывается в других регионах, в частности, в Новороссийске из-за жары вводят веерные отключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляСколько в Крыму будет стоить газ с 1 июля

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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