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В Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить свет - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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В Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить свет
В Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить свет - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить свет
Из-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, в этой связи в "Крымэнерго" просят потребителей экономить электричество, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T15:40
2024-07-12T15:41
крым
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электроэнергия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Из-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, в этой связи в "Крымэнерго" просят потребителей экономить электричество, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании.В компании поясняют, что необходимость экономии связана с аномальной жарой, из-за которой увеличится нагрузка на объекты электросетевого хозяйства в связи с чрезмерным использованием кондиционеров и холодильников, что приводит к аварийным отключениям.Со ссылкой на Гидрометцентр Крыма, отмечается, что самые высокие температуры - до 38 градусов тепла - ожидаются с 15 по 19 июля.В последние дни "Крымэнерго" регулярно сообщает об аварийных отключениях света в различных населенных пунктах респулики. Такая же ситуация складывается в других регионах, в частности, в Новороссийске из-за жары вводят веерные отключения.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"Сколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляСколько в Крыму будет стоить газ с 1 июля
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крым, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, электросети, электроэнергия, погода в крыму
В Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить свет

"Крымэнерго": из-за жары в Крыму возможны аварийные отключения электричества

15:40 12.07.2024 (обновлено: 15:41 12.07.2024)
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Из-за жары в Крыму возможна остановка основного оборудования, в этой связи в "Крымэнерго" просят потребителей экономить электричество, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании.
"Чтобы избежать технологических нарушений и продолжительных перерывов подачи электроэнергии, специалисты "Крымэнерго" призывают всех потребителей в дни аномальной жары максимально экономно расходовать электроэнергию", - сказано в сообщении.
В компании поясняют, что необходимость экономии связана с аномальной жарой, из-за которой увеличится нагрузка на объекты электросетевого хозяйства в связи с чрезмерным использованием кондиционеров и холодильников, что приводит к аварийным отключениям.
Со ссылкой на Гидрометцентр Крыма, отмечается, что самые высокие температуры - до 38 градусов тепла - ожидаются с 15 по 19 июля.
"В случае роста нагрузок на питающих подстанциях велика вероятность отключения основного оборудования", - предупреждают в компании.
В последние дни "Крымэнерго" регулярно сообщает об аварийных отключениях света в различных населенных пунктах респулики. Такая же ситуация складывается в других регионах, в частности, в Новороссийске из-за жары вводят веерные отключения.
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