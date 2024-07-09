https://crimea.ria.ru/20240709/veernye-otklyucheniya-sveta-iz-za-zhary-vvodyat-v-novorossiyske-1138716807.html

Веерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске

Веерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Веерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске

Жара привела к увеличению нагрузки на электросети в Новороссийске. В связи с этим вводятся ограничения в подаче электричества. Об этом сообщают в администрации... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T16:31

2024-07-09T16:31

2024-07-09T16:10

новороссийск

новости

краснодарский край

электричество

электроэнергия

электросети

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97831/21/978312155_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_79dc80966cd1b3713dd71ecfdaabdcb3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Жара привела к увеличению нагрузки на электросети в Новороссийске. В связи с этим вводятся ограничения в подаче электричества. Об этом сообщают в администрации города.По информации властей, эта мера вынужденная. Это необходимо, чтобы избежать масштабных аварий.Накануне веерные отключения электроэнергии были введены в Ростовской области. В Таганроге из-за перегруза произошла авария в электрических сетях высокого напряжения. Чтобы не допустить этого в Ростове, с 13:00 введен график временного отключения электроэнергии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитетаСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляЗадолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октября

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, новости, краснодарский край, электричество, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии