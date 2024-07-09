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Веерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске
Веерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Веерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске
Жара привела к увеличению нагрузки на электросети в Новороссийске. В связи с этим вводятся ограничения в подаче электричества. Об этом сообщают в администрации... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T16:31
2024-07-09T16:31
2024-07-09T16:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Жара привела к увеличению нагрузки на электросети в Новороссийске. В связи с этим вводятся ограничения в подаче электричества. Об этом сообщают в администрации города.По информации властей, эта мера вынужденная. Это необходимо, чтобы избежать масштабных аварий.Накануне веерные отключения электроэнергии были введены в Ростовской области. В Таганроге из-за перегруза произошла авария в электрических сетях высокого напряжения. Чтобы не допустить этого в Ростове, с 13:00 введен график временного отключения электроэнергии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитетаСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляЗадолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октября
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новороссийск, новости, краснодарский край, электричество, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии
Веерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске
Веерные отключения света из-за нагрузки на электросети вводятся в Новороссийске