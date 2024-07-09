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Веерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Веерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске
Веерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Веерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске
Жара привела к увеличению нагрузки на электросети в Новороссийске. В связи с этим вводятся ограничения в подаче электричества. Об этом сообщают в администрации... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T16:31
2024-07-09T16:10
новороссийск
новости
краснодарский край
электричество
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Жара привела к увеличению нагрузки на электросети в Новороссийске. В связи с этим вводятся ограничения в подаче электричества. Об этом сообщают в администрации города.По информации властей, эта мера вынужденная. Это необходимо, чтобы избежать масштабных аварий.Накануне веерные отключения электроэнергии были введены в Ростовской области. В Таганроге из-за перегруза произошла авария в электрических сетях высокого напряжения. Чтобы не допустить этого в Ростове, с 13:00 введен график временного отключения электроэнергии.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитетаСколько в Крыму надо будет платить за свет с 1 июляЗадолженность "Крымэнерго" за техприсоединение ликвидируют до октября
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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новороссийск, новости, краснодарский край, электричество, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии
Веерные отключения света из-за жары вводят в Новороссийске

Веерные отключения света из-за нагрузки на электросети вводятся в Новороссийске

16:31 09.07.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Жара привела к увеличению нагрузки на электросети в Новороссийске. В связи с этим вводятся ограничения в подаче электричества. Об этом сообщают в администрации города.

"Из-за возросшей нагрузки на электросетевой комплекс сегодня с 14:00 будет производиться веерное отключение энергоснабжения Центральной части города", – говорится в сообщении.

По информации властей, эта мера вынужденная. Это необходимо, чтобы избежать масштабных аварий.
Накануне веерные отключения электроэнергии были введены в Ростовской области. В Таганроге из-за перегруза произошла авария в электрических сетях высокого напряжения. Чтобы не допустить этого в Ростове, с 13:00 введен график временного отключения электроэнергии.
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НовороссийскНовостиКраснодарский крайЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
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