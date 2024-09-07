https://crimea.ria.ru/20240907/raneny-troe-mirnykh-zhiteley-vsu-snova-obstrelyali-shebekino-1140206512.html
Ранены трое мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Шебекино
Ранены трое мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Шебекино - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Ранены трое мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Шебекино
Трое мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино, одна из раненых госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T20:53
2024-09-07T20:53
2024-09-07T20:55
шебекино (город в белгородской области)
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всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино, одна из раненых госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что в результате попаданий снарядов произошло возгорание двух частных домов и четырех хозпостроек, сотрудники МЧС вместе с бойцами самообороны ликвидировали огонь.Также в Шебекине различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и фасады. В многоквартирном доме перебита газовая труба. Помимо этого, повреждены коммерческий объект и 10 легковых автомобилей. Кроме того, в результате атак двух беспилотников посечены кровли и фасады двух частных домов.Губернатор уточнил, что в поселке Поляна вследствие атаки дрона пробита кровля одного из корпусов сельхозпредприятия."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - заключил Гладков.
https://crimea.ria.ru/20240907/vsu-byut-po-regionam-rf--raneny-mirnye-zhiteli-v-gorlovke-i-shebekino-1140196810.html
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Ранены трое мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Шебекино
Трое жителей ранены при обстреле Шебекино
20:53 07.09.2024 (обновлено: 20:55 07.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино, одна из раненых госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Шебекино в результате обстрела ранены три мирных жителя. Женщину в тяжелом состоянии с осколочными ранениями спины и бедра и мужчину с осколочным ранением грудной клетки бригады скорой доставили в областную клиническую больницу. Третий пострадавший с осколочным ранением бедра бойцами самообороны доставлен в Шебекинскую ЦРБ", - написал он.
Гладков добавил, что в результате попаданий снарядов произошло возгорание двух частных домов и четырех хозпостроек, сотрудники МЧС вместе с бойцами самообороны ликвидировали огонь.
Также в Шебекине различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и фасады. В многоквартирном доме перебита газовая труба. Помимо этого, повреждены коммерческий объект и 10 легковых автомобилей. Кроме того, в результате атак двух беспилотников посечены кровли и фасады двух частных домов.
Губернатор уточнил, что в поселке Поляна вследствие атаки дрона пробита кровля одного из корпусов сельхозпредприятия.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - заключил Гладков.