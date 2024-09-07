https://crimea.ria.ru/20240907/raneny-troe-mirnykh-zhiteley-vsu-snova-obstrelyali-shebekino-1140206512.html

Ранены трое мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Шебекино

Ранены трое мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Шебекино - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Ранены трое мирных жителей: ВСУ снова обстреляли Шебекино

Трое мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино, одна из раненых госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T20:53

2024-09-07T20:53

2024-09-07T20:55

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей пострадали при обстреле Шебекино, одна из раненых госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Гладков добавил, что в результате попаданий снарядов произошло возгорание двух частных домов и четырех хозпостроек, сотрудники МЧС вместе с бойцами самообороны ликвидировали огонь.Также в Шебекине различные повреждения выявлены в 12 частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и фасады. В многоквартирном доме перебита газовая труба. Помимо этого, повреждены коммерческий объект и 10 легковых автомобилей. Кроме того, в результате атак двух беспилотников посечены кровли и фасады двух частных домов.Губернатор уточнил, что в поселке Поляна вследствие атаки дрона пробита кровля одного из корпусов сельхозпредприятия."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - заключил Гладков.

https://crimea.ria.ru/20240907/vsu-byut-po-regionam-rf--raneny-mirnye-zhiteli-v-gorlovke-i-shebekino-1140196810.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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