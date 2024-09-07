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Бахчисарай частично обесточен из-за аварии на сетях – когда вернется свет - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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Бахчисарай частично обесточен из-за аварии на сетях – когда вернется свет
Бахчисарай частично обесточен из-за аварии на сетях – когда вернется свет - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Бахчисарай частично обесточен из-за аварии на сетях – когда вернется свет
Часть абонентов Бахчисарая в субботу вечером остались без света из-за аварии на сетях. РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T17:55
2024-09-07T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Часть абонентов Бахчисарая в субботу вечером остались без света из-за аварии на сетях.По данным предприятия, сейчас на месте работают аварийные бригады. Планируется, что энергоснабжение абонентов удастся восстановить в течение трех часов.Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от прошлогоднего ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском, сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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бахчисарай, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электричество, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии
Бахчисарай частично обесточен из-за аварии на сетях – когда вернется свет

Часть абонентов Бахчисарая обесточены из-за аварии на сетях – "Крымэнерго"

17:55 07.09.2024 (обновлено: 17:57 07.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Часть абонентов Бахчисарая в субботу вечером остались без света из-за аварии на сетях.

"Аварийное отключение в электросети. Частичное отключение в Бахисарае", – сказано в сообщении.

По данным предприятия, сейчас на месте работают аварийные бригады. Планируется, что энергоснабжение абонентов удастся восстановить в течение трех часов.
Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от прошлогоднего ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском, сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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БахчисарайНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"ЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
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