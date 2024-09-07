https://crimea.ria.ru/20240907/bakhchisaray-chastichno-obestochen-iz-za-avarii-na-setyakh--kogda-vernetsya-svet-1140202913.html

Бахчисарай частично обесточен из-за аварии на сетях – когда вернется свет

Бахчисарай частично обесточен из-за аварии на сетях – когда вернется свет - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Бахчисарай частично обесточен из-за аварии на сетях – когда вернется свет

Часть абонентов Бахчисарая в субботу вечером остались без света из-за аварии на сетях. РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T17:55

2024-09-07T17:55

2024-09-07T17:57

бахчисарай

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Часть абонентов Бахчисарая в субботу вечером остались без света из-за аварии на сетях.По данным предприятия, сейчас на месте работают аварийные бригады. Планируется, что энергоснабжение абонентов удастся восстановить в течение трех часов.Порядка 370 новых электрических подстанций появится в Крыму текущем году в четырех районах Крыма, наиболее пострадавших от прошлогоднего ноябрьского "шторма века": Симферопольском, Сакском, Бахчисарайском и Черноморском, сообщили представители ГУП РК "Крымэнерго" Александр Панфилов и Павел Дербенев.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

бахчисарай

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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