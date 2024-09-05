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Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"
Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"
Начальник подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго" уволен из-за неудовлетворительных показателей работы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T17:32
2024-09-05T17:32
2024-09-05T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Начальник подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго" уволен из-за неудовлетворительных показателей работы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Работа по совершенствованию деятельности ресурсоснабжающих организаций республики будет продолжена, добавил Аксенов.По его словам, 85% звонков обеспечиваются обратной связью в результате оптимизации деятельности колл-центра "Крымэнерго". Ранее этот показатель составлял порядка 10-15%, отметил глава республики.Сергей Аксенов также поручил главам администраций совместно с начальниками местных РЭС до 15 сентября активизировать работу по переводу на льготный тариф МКД, где жители готовят пищу и отапливают помещения только с использованием электричества.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанцийМинистр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку
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Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"
Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"
17:32 05.09.2024 (обновлено: 17:49 05.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Начальник подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго" уволен из-за неудовлетворительных показателей работы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В связи с неудовлетворительными показателями работы Южных электрических сетей был уволен начальник данного структурного подразделения "Крымэнерго". Кадровые решения и далее будут приниматься на основании главного критерия – эффективности работы руководителя", – сказал он.
Работа по совершенствованию деятельности ресурсоснабжающих организаций республики будет продолжена, добавил Аксенов.
По его словам, 85% звонков обеспечиваются обратной связью в результате оптимизации деятельности колл-центра "Крымэнерго". Ранее этот показатель составлял порядка 10-15%, отметил глава республики.
Сергей Аксенов также поручил главам администраций совместно с начальниками местных РЭС до 15 сентября активизировать работу по переводу на льготный тариф МКД, где жители готовят пищу и отапливают помещения только с использованием электричества.
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