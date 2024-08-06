Рейтинг@Mail.ru
Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240806/ministr-transporta-kryma-lukashenko-ushel-v-otstavku-1139381928.html
Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку
Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко подал заявление об увольнении с должности по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T09:34
2024-08-06T09:41
николай лукашенко
сергей аксенов
крым
новости крыма
срочные новости крыма
минтранс крыма
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1a/1138365761_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d454148d59984f82294a964529fc6bed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко подал заявление об увольнении с должности по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, решение принято "в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти".Николай Лукашенко родился в 1987 году в Симферополе. Получил высшее образование, в 2009 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Трудовую деятельность начал в 2011 году – работал учителем информатики Кукушкинской школы Раздольненского района. Летом этого же года перешел работать в Республиканский комитет Автономной Республики Крым по транспорту и связи. С июля 2011 года по 2014 год занимал должности главного специалиста отдела развития автодорог управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог, главного специалиста отдела по организации автомобильных перевозок. С 2014 года по 2020 год занимал должности завотделом и начальника управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта Республики Крым. С декабря 2020 года по июнь 2022 года работал на посту заместителя министра транспорта РК, а после этого занимал должность первого замминистра. Указом главы Крыма от 4 апреля 2023 года назначен министром транспорта республики.Накануне по итогам встречи с главой Крыма заявление об увольнении по собственному желанию написал глава МЧС республики Сергей Садаклиев. Он руководил министерством с февраля 2021 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверияВ Крыму уволен помощник главы МЧСНазначен новый руководитель "Воды Крыма"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1a/1138365761_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbc1ae4efd5c9b12c3f6a65b203e5451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай лукашенко, сергей аксенов, крым, новости крыма, срочные новости крыма, минтранс крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку

Министр транспорта Крыма Лукашенко уволился по собственному желанию - Аксенов

09:34 06.08.2024 (обновлено: 09:41 06.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНиколай Лукашенко
Николай Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко подал заявление об увольнении с должности по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Министр транспорта Республики Крым Николай Николаевич Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, решение принято "в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти".
Николай Лукашенко родился в 1987 году в Симферополе. Получил высшее образование, в 2009 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Трудовую деятельность начал в 2011 году – работал учителем информатики Кукушкинской школы Раздольненского района. Летом этого же года перешел работать в Республиканский комитет Автономной Республики Крым по транспорту и связи.
С июля 2011 года по 2014 год занимал должности главного специалиста отдела развития автодорог управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог, главного специалиста отдела по организации автомобильных перевозок.
С 2014 года по 2020 год занимал должности завотделом и начальника управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта Республики Крым.
С декабря 2020 года по июнь 2022 года работал на посту заместителя министра транспорта РК, а после этого занимал должность первого замминистра.
Указом главы Крыма от 4 апреля 2023 года назначен министром транспорта республики.
Накануне по итогам встречи с главой Крыма заявление об увольнении по собственному желанию написал глава МЧС республики Сергей Садаклиев. Он руководил министерством с февраля 2021 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверия
В Крыму уволен помощник главы МЧС
Назначен новый руководитель "Воды Крыма"
 
Николай ЛукашенкоСергей АксеновКрымНовости КрымаСрочные новости КрымаМинтранс КрымаКадровые перестановки во властных структурах Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги
12:28Герасимов наградил бойцов в зоне спецоперации
12:07Срок за госизмену: жителя Крыма приговорили к 18 годам
11:50Почти 200 детсадов и школ в Севастополе оборудуют защитной бронепленкой
11:28Мотоциклист погиб на трассе в Крыму после столкновения с легковушкой
11:22Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - Госдума
11:07Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены
10:54Стрельба в Севастопольской бухте - флот проводит учения
10:43Зеленский пообещал создать основу для завершения конфликта в этом году
10:24Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин
10:19В Крыму планируют снизить уровень бедности до пяти процентов
10:13Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
10:07ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области
09:52В Крыму в ДТП с двумя мопедами погиб мужчина и пострадал ребенок
09:49Дрон ВСУ атаковал авто в Белгородской области – погиб мирный житель
09:4522 дрона над регионами РФ - в Курской области ранены мирные жители
09:34Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку
09:22Крипта "в законе" – что реально изменит легализация майнинга
09:07На ретро-снимках: как работали и отдыхали в Крыму космонавты и астрономы
08:57Прокуратура назвала причину аварии на коллекторе в Большой Ялте
Лента новостейМолния