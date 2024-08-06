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Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку
Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко подал заявление об увольнении с должности по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T09:34
2024-08-06T09:34
2024-08-06T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко подал заявление об увольнении с должности по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, решение принято "в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти".Николай Лукашенко родился в 1987 году в Симферополе. Получил высшее образование, в 2009 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Трудовую деятельность начал в 2011 году – работал учителем информатики Кукушкинской школы Раздольненского района. Летом этого же года перешел работать в Республиканский комитет Автономной Республики Крым по транспорту и связи. С июля 2011 года по 2014 год занимал должности главного специалиста отдела развития автодорог управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог, главного специалиста отдела по организации автомобильных перевозок. С 2014 года по 2020 год занимал должности завотделом и начальника управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта Республики Крым. С декабря 2020 года по июнь 2022 года работал на посту заместителя министра транспорта РК, а после этого занимал должность первого замминистра. Указом главы Крыма от 4 апреля 2023 года назначен министром транспорта республики.Накануне по итогам встречи с главой Крыма заявление об увольнении по собственному желанию написал глава МЧС республики Сергей Садаклиев. Он руководил министерством с февраля 2021 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов предложил уволить мэра Красноперекопска в связи с утратой доверияВ Крыму уволен помощник главы МЧСНазначен новый руководитель "Воды Крыма"
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РИА Новости Крым
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Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку
Министр транспорта Крыма Лукашенко уволился по собственному желанию - Аксенов
09:34 06.08.2024 (обновлено: 09:41 06.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко подал заявление об увольнении с должности по собственному желанию, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Министр транспорта Республики Крым Николай Николаевич Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, решение принято "в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти".
Николай Лукашенко родился в 1987 году в Симферополе. Получил высшее образование, в 2009 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет. Трудовую деятельность начал в 2011 году – работал учителем информатики Кукушкинской школы Раздольненского района. Летом этого же года перешел работать в Республиканский комитет Автономной Республики Крым по транспорту и связи.
С июля 2011 года по 2014 год занимал должности главного специалиста отдела развития автодорог управления по организации автомобильных перевозок и развитию автомобильных дорог, главного специалиста отдела по организации автомобильных перевозок.
С 2014 года по 2020 год занимал должности завотделом и начальника управления по организации и развитию перевозок на транспорте Министерства транспорта Республики Крым.
С декабря 2020 года по июнь 2022 года работал на посту заместителя министра транспорта РК, а после этого занимал должность первого замминистра.
Указом главы Крыма от 4 апреля 2023 года назначен министром транспорта республики.
Накануне по итогам встречи с главой Крыма заявление об увольнении по собственному желанию написал глава МЧС республики Сергей Садаклиев.
Он руководил министерством с февраля 2021 года.
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