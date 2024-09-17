https://crimea.ria.ru/20240917/gde-v-sevastopole-vo-vtornik-ne-budet-sveta-1140384504.html

Где в Севастополе во вторник не будет света

Где в Севастополе во вторник не будет света - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Где в Севастополе во вторник не будет света

Временное отключение электроэнергии пройдет во вторник в Севастополе. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T06:44

2024-09-17T06:44

2024-09-17T06:44

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Временное отключение электроэнергии пройдет во вторник в Севастополе. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора свет будет отключен в некоторых домах под адресам: ул. КСП "Красный Октябрь", ул. Кряжева, ул. Серафимовича, ул. Цимлянская, ул. Волочаевская, ул. Казарского, ул. Каховская, ул. Потемкинцев, ул. Тельмана, ул. Чехова, ул. Смоленская, ул. Челюскинцев.Также без электроэнергии останется улица Ленина, 2 в селе Фруктовое.В поселке Любимовка подачу электричества приостановят во многих домах ЗАО имени Софьи Перовской и на следующих улицах: ул. Федоровская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия.Коснется отключение света и села Штурмовое: ул. Шулинская, ул. Спокойная, ул. Мераба, ул. Придорожная, ул. Дагджи, ул. Полевая, ул. Поворотная, туп. Поворотный.В поселке Сахарная Головка без электроэнергии останутся потребители некоторых домов по адресам: ул. Удотова, ул. Петровского, ул. Соколова, ул. Овощная, ул. Валерия Волкова, ул. Тимирязева, ул. Костычева, ул. Механизаторов, ул. Фруктовая, ул. Вильямса.С 08:30 до 17:30 временно отключение света пройдет в отдельных домах: ул. 1-я линия Бомбор, ул. 2-я линия Бомбор, ул. Пластунская, ул. Стрелковая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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