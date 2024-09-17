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Где в Севастополе во вторник не будет света
Где в Севастополе во вторник не будет света - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Где в Севастополе во вторник не будет света
Временное отключение электроэнергии пройдет во вторник в Севастополе. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T06:44
2024-09-17T06:44
2024-09-17T06:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Временное отключение электроэнергии пройдет во вторник в Севастополе. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора свет будет отключен в некоторых домах под адресам: ул. КСП "Красный Октябрь", ул. Кряжева, ул. Серафимовича, ул. Цимлянская, ул. Волочаевская, ул. Казарского, ул. Каховская, ул. Потемкинцев, ул. Тельмана, ул. Чехова, ул. Смоленская, ул. Челюскинцев.Также без электроэнергии останется улица Ленина, 2 в селе Фруктовое.В поселке Любимовка подачу электричества приостановят во многих домах ЗАО имени Софьи Перовской и на следующих улицах: ул. Федоровская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия.Коснется отключение света и села Штурмовое: ул. Шулинская, ул. Спокойная, ул. Мераба, ул. Придорожная, ул. Дагджи, ул. Полевая, ул. Поворотная, туп. Поворотный.В поселке Сахарная Головка без электроэнергии останутся потребители некоторых домов по адресам: ул. Удотова, ул. Петровского, ул. Соколова, ул. Овощная, ул. Валерия Волкова, ул. Тимирязева, ул. Костычева, ул. Механизаторов, ул. Фруктовая, ул. Вильямса.С 08:30 до 17:30 временно отключение света пройдет в отдельных домах: ул. 1-я линия Бомбор, ул. 2-я линия Бомбор, ул. Пластунская, ул. Стрелковая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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Где в Севастополе во вторник не будет света
На нескольких улицах Севастополя во вторник не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Временное отключение электроэнергии пройдет во вторник в Севастополе. Об этом предупреждает "Севастопольэнерго".
"Подача электроэнергии временно будет ограничена для отключения электроэнергии 17 сентября", - говорится в сообщении Telegram-канала предприятия.
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора свет будет отключен в некоторых домах под адресам: ул. КСП "Красный Октябрь", ул. Кряжева, ул. Серафимовича, ул. Цимлянская, ул. Волочаевская, ул. Казарского, ул. Каховская, ул. Потемкинцев, ул. Тельмана, ул. Чехова, ул. Смоленская, ул. Челюскинцев.
Также без электроэнергии останется улица Ленина, 2 в селе Фруктовое.
В поселке Любимовка подачу электричества приостановят во многих домах ЗАО имени Софьи Перовской и на следующих улицах: ул. Федоровская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия.
Коснется отключение света и села Штурмовое: ул. Шулинская, ул. Спокойная, ул. Мераба, ул. Придорожная, ул. Дагджи, ул. Полевая, ул. Поворотная, туп. Поворотный.
В поселке Сахарная Головка без электроэнергии останутся потребители некоторых домов по адресам: ул. Удотова, ул. Петровского, ул. Соколова, ул. Овощная, ул. Валерия Волкова, ул. Тимирязева, ул. Костычева, ул. Механизаторов, ул. Фруктовая, ул. Вильямса.
С 08:30 до 17:30 временно отключение света пройдет в отдельных домах: ул. 1-я линия Бомбор, ул. 2-я линия Бомбор, ул. Пластунская, ул. Стрелковая.
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