https://crimea.ria.ru/20241221/nastuplenie-vs-rf-v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-esche-300-kievskikh-boevikov-1142817673.html

Наступление ВС РФ в Курской области: уничтожены еще 300 киевских боевиков

Наступление ВС РФ в Курской области: уничтожены еще 300 киевских боевиков - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Наступление ВС РФ в Курской области: уничтожены еще 300 киевских боевиков

Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 300 человек, также разбиты две американских БМП Bradley и другие вооружения противника. Об этом сказано в сводке РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T14:11

2024-12-21T14:11

2024-12-21T14:11

курская область

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 300 человек, также разбиты две американских БМП Bradley и другие вооружения противника. Об этом сказано в сводке Минобороны России в субботу.Бойцы группировки "Север" отразили две контратаки, продолжили наступление, нанесли поражение украинским формированиям в различных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 42750 военнослужащих, 249 танков, 189 боевых машин пехоты, 130 бронетранспортеров, 1305 боевых бронированных машин, 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин и другие вооружения и технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят "Леопарды" и "Крабы": ВСУ за сутки потеряли еще более 1500 боевиковРоссийские военные взяли под контроль Островский в ДНРВ Курской области уничтожены 340 боевиков ВСУ и 13 бронемашин

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