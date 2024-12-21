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Наступление ВС РФ в Курской области: уничтожены еще 300 киевских боевиков - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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Наступление ВС РФ в Курской области: уничтожены еще 300 киевских боевиков
Наступление ВС РФ в Курской области: уничтожены еще 300 киевских боевиков - РИА Новости Крым, 21.12.2024
Наступление ВС РФ в Курской области: уничтожены еще 300 киевских боевиков
Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 300 человек, также разбиты две американских БМП Bradley и другие вооружения противника. Об этом сказано в сводке РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T14:11
2024-12-21T14:11
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
сумская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 300 человек, также разбиты две американских БМП Bradley и другие вооружения противника. Об этом сказано в сводке Минобороны России в субботу.Бойцы группировки "Север" отразили две контратаки, продолжили наступление, нанесли поражение украинским формированиям в различных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 42750 военнослужащих, 249 танков, 189 боевых машин пехоты, 130 бронетранспортеров, 1305 боевых бронированных машин, 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин и другие вооружения и технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят "Леопарды" и "Крабы": ВСУ за сутки потеряли еще более 1500 боевиковРоссийские военные взяли под контроль Островский в ДНРВ Курской области уничтожены 340 боевиков ВСУ и 13 бронемашин
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, сумская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Наступление ВС РФ в Курской области: уничтожены еще 300 киевских боевиков

ВС РФ продолжают наступление в Курской области – ВСУ потеряли еще более 300 боевиков

14:11 21.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 300 человек, также разбиты две американских БМП Bradley и другие вооружения противника. Об этом сказано в сводке Минобороны России в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", – сообщили в российском оборонном ведомстве.

Бойцы группировки "Север" отразили две контратаки, продолжили наступление, нанесли поражение украинским формированиям в различных районах. Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 42750 военнослужащих, 249 танков, 189 боевых машин пехоты, 130 бронетранспортеров, 1305 боевых бронированных машин, 1166 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин и другие вооружения и технику.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиСумская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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