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Горят "Леопарды" и "Крабы": ВСУ за сутки потеряли еще более 1500 боевиков

Горят "Леопарды" и "Крабы": ВСУ за сутки потеряли еще более 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 21.12.2024

Горят "Леопарды" и "Крабы": ВСУ за сутки потеряли еще более 1500 боевиков

ВСУ за сутки потеряли еще более 1500 боевиков, технику и вооружения, в том числе два немецких танка Leopard, сообщает в субботу Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.12.2024

2024-12-21T13:16

2024-12-21T13:16

2024-12-21T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще более 1500 боевиков, технику и вооружения, в том числе два немецких танка Leopard, сообщает в субботу Минобороны России.Подразделениями группировки войск "Север" уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, боевая машина пехоты, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и склад с боеприпасами.Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение, отразила две контратаки. ВСУ потеряли до 440 человек, три танка, в том числе немецкий Leopard, два пикапа, пять гаубиц Д-30, а также американские бронетранспортер М113, по две гаубицы М101 и М119, склад с боеприпасами и две станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 12 контратак, ликвидировали до 580 боевиков, танк Leopard, боевую машину пехоты, бронетранспортеры М113 и М1117, четыре автомобиля, польскую самоходную артустановку Krab, по две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, два орудия Д-20, три боевые бронированные машины, в том числе американскую MaxxPro.Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, уничтожили свыше 160 вражеских солдат, шесть автомобилей, две гаубицы М198 и самоходную артиллерийскую установку "Акация".Группировка "Днепр" разбила до 70 военнослужащих, два автомобиля, самоходную артустановку "Акация", три орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы.Бойцы "Южной" группировки ликвидировала до 285 украинских солдат, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы Д-30 и М119, пять полевых складов с боеприпасами и , как сообщалось, освободили населенный пункт Островский Донецкой Народной Республики.Кроме того, поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов, места хранения ударных беспилотников, скопления вражеской живой силы и военной техники в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 89 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38241 беспилотный летательный аппарат, 590 зенитных ракетных комплексов, 19947 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 19902 орудия полевой артиллерии и минометов, 29402 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные взяли под контроль Островский в ДНРРоссийская армия ведет наступление по всему фронту - ГенштабСитуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, россия, украина, всу (вооруженные силы украины)