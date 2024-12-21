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В Севастополе более 20 семей остались без жилья: Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 21.12.2024
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В Севастополе более 20 семей остались без жилья: Бастрыкин требует доклад
В Севастополе более 20 семей остались без жилья: Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 21.12.2024
В Севастополе более 20 семей остались без жилья: Бастрыкин требует доклад
В Севастополе строительная компания оставила без жилья более 20 семей, в том числе участников спецоперации. Застройщик затягивает сроки строительства, сообщает... РИА Новости Крым, 21.12.2024
2024-12-21T11:41
2024-12-21T11:43
севастополь
александр бастрыкин
владимир терентьев
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
жилье
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе строительная компания оставила без жилья более 20 семей, в том числе участников спецоперации. Застройщик затягивает сроки строительства, сообщает СК РФ. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поручил руководителю СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки.По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым Севастополю проводится процессуальная проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и по доводам публикации.Прокуратура Севастополя также проводит проверку информации о застройщике, который взял деньги с нескольких десятков семей и не исполнил обязательства в установленные сроки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Законностью застройки побережья в Керчи заинтересовался СК РоссииПрокуратура Севастополя вернула земельный участок в собственность городаНезаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле Бастрыкина
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РИА Новости Крым
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севастополь, александр бастрыкин, владимир терентьев, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, жилье, происшествия
В Севастополе более 20 семей остались без жилья: Бастрыкин требует доклад

В Севастополе строительная компания оставила без жилья более 20 семей – СК требует доклад

11:41 21.12.2024 (обновлено: 11:43 21.12.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе строительная компания оставила без жилья более 20 семей, в том числе участников спецоперации. Застройщик затягивает сроки строительства, сообщает СК РФ. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поручил руководителю СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки.
"Многие взяли ипотеку, в том числе под залог недвижимости и теперь помимо ежемесячных платежей должны оплачивать съемное жилье в связи с затянутыми сроками строительства", – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым Севастополю проводится процессуальная проверка. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил Владимиру Терентьеву доложить о ходе проверки и по доводам публикации.
Прокуратура Севастополя также проводит проверку информации о застройщике, который взял деньги с нескольких десятков семей и не исполнил обязательства в установленные сроки.
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СевастопольАлександр БастрыкинВладимир ТерентьевСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиЖильеПроисшествия
 
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