https://crimea.ria.ru/20240712/nezakonnaya-zastroyka-kazachey-bukhty--delo-na-kontrole-bastrykina-1138819434.html
Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле Бастрыкина
Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле Бастрыкина
Следком России открыл уголовное дело из-за незаконной застройки Казачьей бухты в Севастополе после проверки фактов, заявленных в обращении местных жителей. Как... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T22:14
2024-07-12T22:14
2024-07-12T22:14
севастополь
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
закон и право
незаконное строительство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Следком России открыл уголовное дело из-за незаконной застройки Казачьей бухты в Севастополе после проверки фактов, заявленных в обращении местных жителей. Как сообщает в пятницу пресс-служба ведомства, дело находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.Ранее следователи открыли проверку по факту интернет-обращения группы граждан о незаконной застройке Казачьей бухты, вырубке деревьев и угрозе сноса памятника, посвященного героям, павшим в боях под Севастополем во время Великой Отечественной войны.Уточняется, что о ходе следствия поручено доложить председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасный самострой в Ялте: Бастрыкин поручил возбудить делоПрокуратура требует снести незаконную стройку в заказнике ЛаспиВ Ялте инспектируют "каменные мешки" – выявлено больше 100 недостроев
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севастополь, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, незаконное строительство, новости крыма
Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле Бастрыкина
Бастрыкин контролирует ход дела о незаконной застройке Казачьей бухты в Севастополе