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Под угрозой памятник: военные просят остановить стройку в Севастополе
Под угрозой памятник: военные просят остановить стройку в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.05.2024
Под угрозой памятник: военные просят остановить стройку в Севастополе
После обращения военнослужащих по факту строительства в районе Казачьей бухты в Севастополе начата проверка действий застройщика. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 08.05.2024
2024-05-08T08:41
2024-05-08T08:41
2024-05-08T08:41
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крымский следком
общество
незаконное строительство
александр бастрыкин
владимир терентьев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. После обращения военнослужащих по факту строительства в районе Казачьей бухты в Севастополе начата проверка действий застройщика. Об этом сообщает информационный центр СК России в Telegram.Отмечается, что севастопольские военнослужащие выложили в сеть видеообращение, в котором рассказали, что застройщик на территории Казачьей бухты на протяжении семи лет уничтожает деревья для последующего возведения многоэтажных домов.Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о результатах процессуальной проверки, которая уже началась.Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.Ранее глава ялтинской администрации Янина Павленко сообщила, что парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения, возвращенная территория будет благоустроена.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура требует снести незаконную стройку в заказнике ЛаспиПочем заповедная земля: как в Крыму борются с застройкой в ООПТОпасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти
https://crimea.ria.ru/20240223/pod-sevastopolem-aktivizirovalsya-opolzen---uchenyy-nazval-prichinu-1135173014.html
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севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, общество, незаконное строительство, александр бастрыкин, владимир терентьев, новости крыма
Под угрозой памятник: военные просят остановить стройку в Севастополе
В Севастополе военные просят остановить строительство многоэтажек - Следком начал проверку