https://crimea.ria.ru/20240115/opasnyy-obval-sklona-proizoshel-v-yalte-iz-za-nezakonnykh-stroek---vlatsi-1134207480.html
Опасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти
Опасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Опасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти
Опасный обвал склона произошел в Ялте в районе производства строительных работ и вблизи строения, которое также было построено с нарушениями. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T17:27
2024-01-15T17:27
2024-01-15T17:28
ялта
происшествия
янина павленко
крым
новости крыма
юбк
новости
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0f/1134207365_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b005591f53724cd70665443d13ef3ecd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Опасный обвал склона произошел в Ялте в районе производства строительных работ и вблизи строения, которое также было построено с нарушениями. Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.По данным мэра, обвал произошел по адресу Южнобережное шоссе, 2-Б, в результате строительных работ, которые велись там с августа.По ее донным, местным властям предстоит разобраться с документами и выявлением виновных. Уже сейчас начаты работы по укреплению и подсыпке склона, далее будет разработан проект по капитальным работам.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползни и стройки: могут ли они ужиться в КрымуГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляжеПодпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
ялта
крым
юбк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0f/1134207365_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_41d2a78574af6c2f597ac65ba946cebb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, происшествия, янина павленко, крым, новости крыма, юбк, новости, строительство
Опасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти
В Ялте из-за незаконных строек обвалилась часть склона - мэр
17:27 15.01.2024 (обновлено: 17:28 15.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Опасный обвал склона произошел в Ялте в районе производства строительных работ и вблизи строения, которое также было построено с нарушениями. Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.
По данным мэра, обвал произошел по адресу Южнобережное шоссе, 2-Б, в результате строительных работ, которые велись там с августа.
"Работы шли без разрешений. Под угрозой оказался дом на соседнем участке – обвал подступился к нему на опасное расстояние. Но и этот четырехэтажный объект спорный - по бумагам 100 квадратов предназначались под гараж. Выросшая "махина" дала дополнительную нагрузку. Строение люди приобрели год назад, с их слов, как жилой дом", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
По ее донным, местным властям предстоит разобраться с документами и выявлением виновных. Уже сейчас начаты работы по укреплению и подсыпке склона, далее будет разработан проект по капитальным работам.
Читайте также на РИА Новости Крым: