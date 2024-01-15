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Опасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Опасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти
Опасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Опасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти
Опасный обвал склона произошел в Ялте в районе производства строительных работ и вблизи строения, которое также было построено с нарушениями. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T17:27
2024-01-15T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Опасный обвал склона произошел в Ялте в районе производства строительных работ и вблизи строения, которое также было построено с нарушениями. Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.По данным мэра, обвал произошел по адресу Южнобережное шоссе, 2-Б, в результате строительных работ, которые велись там с августа.По ее донным, местным властям предстоит разобраться с документами и выявлением виновных. Уже сейчас начаты работы по укреплению и подсыпке склона, далее будет разработан проект по капитальным работам.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползни и стройки: могут ли они ужиться в КрымуГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляжеПодпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
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ялта, происшествия, янина павленко, крым, новости крыма, юбк, новости, строительство
Опасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти

В Ялте из-за незаконных строек обвалилась часть склона - мэр

17:27 15.01.2024 (обновлено: 17:28 15.01.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоОбвал склона в Ялте
Обвал склона в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Опасный обвал склона произошел в Ялте в районе производства строительных работ и вблизи строения, которое также было построено с нарушениями. Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.
По данным мэра, обвал произошел по адресу Южнобережное шоссе, 2-Б, в результате строительных работ, которые велись там с августа.

"Работы шли без разрешений. Под угрозой оказался дом на соседнем участке – обвал подступился к нему на опасное расстояние. Но и этот четырехэтажный объект спорный - по бумагам 100 квадратов предназначались под гараж. Выросшая "махина" дала дополнительную нагрузку. Строение люди приобрели год назад, с их слов, как жилой дом", - написала Павленко в своем Telegram-канале.

По ее донным, местным властям предстоит разобраться с документами и выявлением виновных. Уже сейчас начаты работы по укреплению и подсыпке склона, далее будет разработан проект по капитальным работам.
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