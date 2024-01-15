https://crimea.ria.ru/20240115/opasnyy-obval-sklona-proizoshel-v-yalte-iz-za-nezakonnykh-stroek---vlatsi-1134207480.html

Опасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти

Опасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Опасный обвал склона произошел в Ялте из-за незаконных строек - власти

Опасный обвал склона произошел в Ялте в районе производства строительных работ и вблизи строения, которое также было построено с нарушениями. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T17:27

2024-01-15T17:27

2024-01-15T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Опасный обвал склона произошел в Ялте в районе производства строительных работ и вблизи строения, которое также было построено с нарушениями. Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.По данным мэра, обвал произошел по адресу Южнобережное шоссе, 2-Б, в результате строительных работ, которые велись там с августа.По ее донным, местным властям предстоит разобраться с документами и выявлением виновных. Уже сейчас начаты работы по укреплению и подсыпке склона, далее будет разработан проект по капитальным работам.Читайте также на РИА Новости Крым:Оползни и стройки: могут ли они ужиться в КрымуГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляжеПодпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте

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2024

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ялта, происшествия, янина павленко, крым, новости крыма, юбк, новости, строительство