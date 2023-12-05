Гибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляже
В поселке Орджоникидзе в Крыму из-за стройки разрушается берег - экологи бьют тревогу
© Фото представлено жителями поселкаВ поселке Орджоникидзе из-за стройки разрушается берег
© Фото представлено жителями поселка
ФЕОДОСИЯ, 5 дек - РИА Новости Крым. В феодосийском поселке Орджоникидзе, вблизи границ знаменитой Тихой бухты, произошло обрушение берега. Первыми тревогу забили местные жители, которые заметили тяжелую технику на побережье живописной бухты Провато - арендатор пляжа решил возвести опорную стену у склона сползающего холма. Однако что-то пошло не так, в итоге склон все же рухнул, а после мощного урагана в Крыму ситуация и вовсе стала критичной и, по мнению экологов, вызовет новые оползни, которые могут привести к гибели всей бухты. Кто виноват, и можно ли предотвратить беду - разбиралась корреспондент РИА Новости Крым.
Что происходит в бухте Провато
"27 октября на берег заехала тяжелая техника, начались земляные работы: в песке вырыли траншею, уложили бетонные блоки, территорию не огораживали, каких-либо информационных стендов не ставили, по всем признакам работы были похожи на какую-то капитальную стройку", - воспроизводит события местная жительница Елена Рысак.
Обеспокоенным общественникам удалось пригласить на место и.о. феодосийского мэра Игоря Ткаченко: "Тогда подрядчик показал нам бумаги, в том числе разрешение администрации Феодосии, на проведение работ, и стало понятно - арендатор строит подпорную стену".
"Подпорная стена - дело нужное", - согласились жители курортного поселка. Тем более склон давно грозил обрушением, и в 2022-ом пляж под холмом даже исключили из перечня официальным мест отдыха: "Вышеуказанная территория не утверждена в качестве пляжа для массового отдыха людей в связи с не обеспечением должных мер безопасности", - подтвердили РИА Новости Крым в феодосийской администрации.
Правда, по словам местных, летом это не мешало арендатору ставить на опасном берегу коммерческие шезлонги и зонтики. Осенью же начались работы, которые все же смущали народ: "Вообще-то прибрежная полоса Черного моря является государственной собственностью, а значит, и строить должны не частники - должны быть серьезные проекты", - посчитали жители и на всякий случай написали в Минжилполитики и госстройнадзора РК.
"На земельном участке планируется строительство габионной конструкции из каменно-щебеночного материала, что не является объектом капитального строительства. Соответственно, выдача разрешения не относится к полномочиям министерства, региональный государственный строительный надзор в отношении таких объектов не осуществляется", - ответили в министерстве в начале ноября.
Тем временем на месте производства работ произошло обрушение - опасный пляж частично погребло под обломками холма.
© Фото представлено жителями поселкаВ поселке Орджоникидзе из-за стройки разрушается берег
© Фото представлено жителями поселка
В поселке Орджоникидзе из-за стройки разрушается берег
Что делают местные власти
Проблемный участок берега расположен в водоохранной зоне Черного моря, но, в отличие от других феодосийских пляжей, которые передаются коммерсантам по коротким договорам благоустройства, этот еще в 2018 году вдруг оказался в долгосрочной аренде до 2056 года "для строительства подпорной стены, оказания услуг и организации отдыха". В том же 2018-ом арендатор отдал землю субарендатору, который осенью 2023-го и взялся строить стену по рекомендации специалистов.
"По результатам исследований, проведенных "Крымским республиканским центром оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" пользователю рекомендовано разработать и реализовать проект инженерной защиты эксплуатируемого пляжа от действий опасных геологических процессов", - сообщили в феодосийской мэрии.
В конце сентября мэрия дает разрешение на работы по подготовленному проекту, затем все идет не по плану и разрешение отзывают: "Действие вышеуказанного разрешения приостановлено постановлением администрации города Феодосии Республики Крым от 02.11.20233 № 3315", - сообщили РИА Новости Крым в феодосийской администрации.
А также пояснили, что надзор в прибрежных зонах - ответственность Минэкологии и Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, куда теперь и рекомендовано обращаться арендатору за новыми согласованиями.
"Дополнительно сообщаем, что управлением муниципального контроля администрации города в адрес лица, ответственного за проведение работ, направлено предписание об устранении нарушений, незамедлительном прекращении работ по вскрытию грунта и любых строительных работ, ограждении места работ, а также приведении территории земельного участка в первоначальное состояние", - сказано в ответе администрации.
Договор долгосрочной аренды тоже решили разорвать: соответствующее исковое заявление подано мэрией в Арбитражный суд Крыма. Сейчас работы остановлены, а вот оползневые процессы - нет. Особенно опасной ситуация стала после мощного шторма в ночь на 27 ноября.
© Фото представлено жителями поселкаВ поселке Орджоникидзе из-за стройки разрушается берег
© Фото представлено жителями поселка
В поселке Орджоникидзе из-за стройки разрушается берег
История с хвостом и чем она может закончиться
"Отвал грунта высыпается, после урагана трещины достигают метра - сползает глина, вода становится мутной, гибнет рыба. При этом все происходит на границе с особо охраняемой природной территорией, у которой почему-то нет даже охранной зоны", - жалуются местные жители.
И вспоминают самое начало этой истории, которая на самом деле имеет длинный пролог. Еще в украинский период местные власти передали землю выше по склону частнику - оползнеопасный участок на границе ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" каким-то странным образом получил назначение "Гостиничное обслуживание и общественное питание". В 2020-ом собственник срезал верхушку холма, чтобы начать стройку, местные жители протестовали, были услышаны прокуратурой, по иску которой землю изъяли из незаконного частного владения, но так и не привели в первоначальный вид. Уже в 2021-ом на пляж ожидаемо сошел первый оползень.
"Тогда строители создали точку влагонасыщения грунта и точку эрозии. На сегодняшний день влагонасыщение достигло 25% - по сути это уже жидкая грязь. Как только пройдут зимние и весенние дожди, произойдет неизбежное полное обрушение", - рассказывает член объединения "Эко-культура Крыма", эколог Николай Назаревский.
По его мнению, предотвратить полную потерю пляжа поможет только срочное возведение подпорной стены - по всем правилам, с грамотным проектом. Тянуть и "искать крайних" просто некогда. Дальше нужно устраивать дренаж, отводить воду от срезанной части холма и возвращать растения, которые раньше скрепляли корнями грунт.
"Иначе следующим этапом произойдет осыпание грунта в балку, из балки все это выйдет в море и полностью заилит акваторию. Объемы слишком большие, чтобы закрытая бухта Провато могла с этим справиться. Так мы можем полностью потерять все пляжи Орджоникидзе", - констатирует эколог.
© Фото представлено жителями поселкаВ поселке Орджоникидзе из-за стройки разрушается берег
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В поселке Орджоникидзе из-за стройки разрушается берег
© Фото представлено жителями поселка
© Фото представлено жителями поселкаВ поселке Орджоникидзе из-за стройки разрушается берег
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В поселке Орджоникидзе из-за стройки разрушается берег
© Фото представлено жителями поселка
© Фото представлено жителями поселкаВ поселке Орджоникидзе из-за стройки разрушается берег
3 из 3
В поселке Орджоникидзе из-за стройки разрушается берег
© Фото представлено жителями поселка
1 из 3
В поселке Орджоникидзе из-за стройки разрушается берег
© Фото представлено жителями поселка
2 из 3
В поселке Орджоникидзе из-за стройки разрушается берег
© Фото представлено жителями поселка
3 из 3
В поселке Орджоникидзе из-за стройки разрушается берег
© Фото представлено жителями поселка
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