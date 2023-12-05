https://crimea.ria.ru/20231205/gibel-bukhty-provato-v-krymu-ocherednoy-stroitelnyy-skandal-na-plyazhe-1133331628.html

Гибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляже

Гибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляже - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Гибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляже

В феодосийском поселке Орджоникидзе, вблизи границ знаменитой Тихой бухты, произошло обрушение берега. Первыми тревогу забили местные жители, которые заметили... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T21:13

2023-12-05T21:13

2023-12-05T21:13

эксклюзивы риа новости крым

феодосия

орджоникидзе

пляжи крыма

экология

происшествия

черное море

природа

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133330774_5:0:837:468_1920x0_80_0_0_2cdd709a5ab06fcb93ed1cb6326ce1a7.jpg

ФЕОДОСИЯ, 5 дек - РИА Новости Крым. В феодосийском поселке Орджоникидзе, вблизи границ знаменитой Тихой бухты, произошло обрушение берега. Первыми тревогу забили местные жители, которые заметили тяжелую технику на побережье живописной бухты Провато - арендатор пляжа решил возвести опорную стену у склона сползающего холма. Однако что-то пошло не так, в итоге склон все же рухнул, а после мощного урагана в Крыму ситуация и вовсе стала критичной и, по мнению экологов, вызовет новые оползни, которые могут привести к гибели всей бухты. Кто виноват, и можно ли предотвратить беду - разбиралась корреспондент РИА Новости Крым.Что происходит в бухте Провато"27 октября на берег заехала тяжелая техника, начались земляные работы: в песке вырыли траншею, уложили бетонные блоки, территорию не огораживали, каких-либо информационных стендов не ставили, по всем признакам работы были похожи на какую-то капитальную стройку", - воспроизводит события местная жительница Елена Рысак.Обеспокоенным общественникам удалось пригласить на место и.о. феодосийского мэра Игоря Ткаченко: "Тогда подрядчик показал нам бумаги, в том числе разрешение администрации Феодосии, на проведение работ, и стало понятно - арендатор строит подпорную стену"."Подпорная стена - дело нужное", - согласились жители курортного поселка. Тем более склон давно грозил обрушением, и в 2022-ом пляж под холмом даже исключили из перечня официальным мест отдыха: "Вышеуказанная территория не утверждена в качестве пляжа для массового отдыха людей в связи с не обеспечением должных мер безопасности", - подтвердили РИА Новости Крым в феодосийской администрации.Правда, по словам местных, летом это не мешало арендатору ставить на опасном берегу коммерческие шезлонги и зонтики. Осенью же начались работы, которые все же смущали народ: "Вообще-то прибрежная полоса Черного моря является государственной собственностью, а значит, и строить должны не частники - должны быть серьезные проекты", - посчитали жители и на всякий случай написали в Минжилполитики и госстройнадзора РК.Тем временем на месте производства работ произошло обрушение - опасный пляж частично погребло под обломками холма.Что делают местные властиПроблемный участок берега расположен в водоохранной зоне Черного моря, но, в отличие от других феодосийских пляжей, которые передаются коммерсантам по коротким договорам благоустройства, этот еще в 2018 году вдруг оказался в долгосрочной аренде до 2056 года "для строительства подпорной стены, оказания услуг и организации отдыха". В том же 2018-ом арендатор отдал землю субарендатору, который осенью 2023-го и взялся строить стену по рекомендации специалистов."По результатам исследований, проведенных "Крымским республиканским центром оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" пользователю рекомендовано разработать и реализовать проект инженерной защиты эксплуатируемого пляжа от действий опасных геологических процессов", - сообщили в феодосийской мэрии.В конце сентября мэрия дает разрешение на работы по подготовленному проекту, затем все идет не по плану и разрешение отзывают: "Действие вышеуказанного разрешения приостановлено постановлением администрации города Феодосии Республики Крым от 02.11.20233 № 3315", - сообщили РИА Новости Крым в феодосийской администрации.А также пояснили, что надзор в прибрежных зонах - ответственность Минэкологии и Черноморо-Азовского морского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, куда теперь и рекомендовано обращаться арендатору за новыми согласованиями.Договор долгосрочной аренды тоже решили разорвать: соответствующее исковое заявление подано мэрией в Арбитражный суд Крыма. Сейчас работы остановлены, а вот оползневые процессы - нет. Особенно опасной ситуация стала после мощного шторма в ночь на 27 ноября. История с хвостом и чем она может закончитьсяИ вспоминают самое начало этой истории, которая на самом деле имеет длинный пролог. Еще в украинский период местные власти передали землю выше по склону частнику - оползнеопасный участок на границе ландшафтно-рекреационного парка "Тихая бухта" каким-то странным образом получил назначение "Гостиничное обслуживание и общественное питание". В 2020-ом собственник срезал верхушку холма, чтобы начать стройку, местные жители протестовали, были услышаны прокуратурой, по иску которой землю изъяли из незаконного частного владения, но так и не привели в первоначальный вид. Уже в 2021-ом на пляж ожидаемо сошел первый оползень."Тогда строители создали точку влагонасыщения грунта и точку эрозии. На сегодняшний день влагонасыщение достигло 25% - по сути это уже жидкая грязь. Как только пройдут зимние и весенние дожди, произойдет неизбежное полное обрушение", - рассказывает член объединения "Эко-культура Крыма", эколог Николай Назаревский.По его мнению, предотвратить полную потерю пляжа поможет только срочное возведение подпорной стены - по всем правилам, с грамотным проектом. Тянуть и "искать крайних" просто некогда. Дальше нужно устраивать дренаж, отводить воду от срезанной части холма и возвращать растения, которые раньше скрепляли корнями грунт.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый привет из "нулевых": в охранной зоне Карадага идет стройкаНаследие "нулевых": в Феодосии распроданы дворы и скверы

https://crimea.ria.ru/20230914/oopt-ne-predlagat-pochemu-v-feodosii-peredumali-okhranyat-zolotoy-plyazh-1131354059.html

феодосия

орджоникидзе

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

феодосия, орджоникидзе, пляжи крыма, экология, происшествия, черное море, природа, общество, новости крыма, незаконное строительство