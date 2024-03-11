https://crimea.ria.ru/20240311/park-v-alupke-vernuli-gorodu-iz-nezakonnogo-chastnogo-vladeniya-1135557782.html

Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения

Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения

Трехлетняя работа по возвращению Пионерского парка в Алупке из незаконного частного владения завершена. Как сообщила в понедельник глава ялтинской администрации РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T15:09

2024-03-11T15:09

2024-03-11T15:09

ялта

алупка

янина павленко

благоустройство

закон и право

незаконное строительство

общество

юбк

новости крыма

пионерский парк в алупке

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Трехлетняя работа по возвращению Пионерского парка в Алупке из незаконного частного владения завершена. Как сообщила в понедельник глава ялтинской администрации Янина Павленко, территория вернулась в собственность муниципалитета и будет благоустроена.Она напомнила, что указанная парковая территория в украинские времена была передана под жилую застройку и "нарезана" на 13 участков, которые несколько лет назад стали "обрастать" заборами. При этом собственников не смущало даже воинское захоронение по соседству."Как только оформим все документально, сформируем границы парка и поставим на кадастровый учет. В планах - комплексное благоустройство территории. И в первую очередь, конечно, приведем в порядок братскую могилу", - анонсировала глава курорта.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте активизировался оползень: под угрозой жилой домНаследие "нулевых": в Феодосии распроданы дворы и скверыСтереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки

https://crimea.ria.ru/20240227/na-vosstanovlenie-podpornoy-steny-v-alupke-vydeleno-25-millionov-rubley-1135255916.html

ялта

алупка

юбк

пионерский парк в алупке

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2024

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ялта, алупка, янина павленко, благоустройство, закон и право, незаконное строительство, общество, юбк, новости крыма, пионерский парк в алупке