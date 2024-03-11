Рейтинг@Mail.ru
Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240311/park-v-alupke-vernuli-gorodu-iz-nezakonnogo-chastnogo-vladeniya-1135557782.html
Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения
Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения
Трехлетняя работа по возвращению Пионерского парка в Алупке из незаконного частного владения завершена. Как сообщила в понедельник глава ялтинской администрации РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T15:09
2024-03-11T15:09
ялта
алупка
янина павленко
благоустройство
закон и право
незаконное строительство
общество
юбк
новости крыма
пионерский парк в алупке
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135557539_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_93f05f6eb906887e57784ce5f9539cf6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Трехлетняя работа по возвращению Пионерского парка в Алупке из незаконного частного владения завершена. Как сообщила в понедельник глава ялтинской администрации Янина Павленко, территория вернулась в собственность муниципалитета и будет благоустроена.Она напомнила, что указанная парковая территория в украинские времена была передана под жилую застройку и "нарезана" на 13 участков, которые несколько лет назад стали "обрастать" заборами. При этом собственников не смущало даже воинское захоронение по соседству."Как только оформим все документально, сформируем границы парка и поставим на кадастровый учет. В планах - комплексное благоустройство территории. И в первую очередь, конечно, приведем в порядок братскую могилу", - анонсировала глава курорта.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте активизировался оползень: под угрозой жилой домНаследие "нулевых": в Феодосии распроданы дворы и скверыСтереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки
https://crimea.ria.ru/20240227/na-vosstanovlenie-podpornoy-steny-v-alupke-vydeleno-25-millionov-rubley-1135255916.html
ялта
алупка
юбк
пионерский парк в алупке
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0b/1135557539_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1e3159f0ad82a2b7b640e54f43bf77cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, алупка, янина павленко, благоустройство, закон и право, незаконное строительство, общество, юбк, новости крыма, пионерский парк в алупке
Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения

Пионерский парк в Алупке вернули в собственность города из частных рук - мэр Ялты Павленко

15:09 11.03.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПионерский парк в Алупке
Пионерский парк в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Трехлетняя работа по возвращению Пионерского парка в Алупке из незаконного частного владения завершена. Как сообщила в понедельник глава ялтинской администрации Янина Павленко, территория вернулась в собственность муниципалитета и будет благоустроена.
"Парк полностью возвращен городу, а, соответственно, его жителям… По четырем участкам оперативно отменили решения о даче согласия на разработку проектной документации, по девяти - зашли в суды. Все выиграны, решения вступили в силу", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что указанная парковая территория в украинские времена была передана под жилую застройку и "нарезана" на 13 участков, которые несколько лет назад стали "обрастать" заборами. При этом собственников не смущало даже воинское захоронение по соседству.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоБратская могила в Пионерском парке в Алупке
Братская могила в Пионерском парке в Алупке
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Братская могила в Пионерском парке в Алупке
"Как только оформим все документально, сформируем границы парка и поставим на кадастровый учет. В планах - комплексное благоустройство территории. И в первую очередь, конечно, приведем в порядок братскую могилу", - анонсировала глава курорта.
В Алупке восстанавливают подпорную стену
27 февраля, 17:43
На восстановление подпорной стены в Алупке выделено 25 миллионов рублей
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте активизировался оползень: под угрозой жилой дом
Наследие "нулевых": в Феодосии распроданы дворы и скверы
Стереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки
 
ЯлтаАлупкаЯнина ПавленкоБлагоустройствоЗакон и правоНезаконное строительствоОбществоЮБКНовости КрымаПионерский парк в Алупке
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Еще 810 боевиков ВСУ и западная техника разбита армией России в зоне СВО
15:09Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения
14:58В селе под Симферополем потушили пожар в лесу
14:36Массовое уничтожение дронов и пунктов управления ВСУ - сводка за сутки
14:21В Крыму меняются цены на недвижимость - что советуют риелторы
14:05Буданов* анонсировал "серьезную операцию" в Крыму
13:49Трассу от Симферополя до Джанкоя сделают четырехполосной
13:33Песков назвал очень опасными призывы Парижа отправить войска на Украину
13:18В Симферополе рухнуло строящееся здание: под завалом оказался мужчина
13:12В Кремле оценили публикации о планах ядерного удара по Украине
12:53Аксенов и Жога наградили лауреатов детских конкурсов в Крыму
12:35Белый флаг для Украины: почему Зеленского взбесили слова папы Римского
12:05Обмен замороженными активами - Кабмин утвердил условия
11:50В сгоревшей бытовке в крымском селе погиб человек
11:31Керченская паромная переправа - режим работы в понедельник
11:16В Крыму задержали серийного махинатора
11:04Сколько "квадратов" жилья построят в Крыму до 2030 года
10:47В США сделали печальный для Киева прогноз по поставкам F-16
10:32Санкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ
10:20Раненый при обстреле села в Курской области умер в больнице
Лента новостейМолния