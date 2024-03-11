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Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения
Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения
Трехлетняя работа по возвращению Пионерского парка в Алупке из незаконного частного владения завершена. Как сообщила в понедельник глава ялтинской администрации РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T15:09
2024-03-11T15:09
2024-03-11T15:09
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янина павленко
благоустройство
закон и право
незаконное строительство
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Трехлетняя работа по возвращению Пионерского парка в Алупке из незаконного частного владения завершена. Как сообщила в понедельник глава ялтинской администрации Янина Павленко, территория вернулась в собственность муниципалитета и будет благоустроена.Она напомнила, что указанная парковая территория в украинские времена была передана под жилую застройку и "нарезана" на 13 участков, которые несколько лет назад стали "обрастать" заборами. При этом собственников не смущало даже воинское захоронение по соседству."Как только оформим все документально, сформируем границы парка и поставим на кадастровый учет. В планах - комплексное благоустройство территории. И в первую очередь, конечно, приведем в порядок братскую могилу", - анонсировала глава курорта.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте активизировался оползень: под угрозой жилой домНаследие "нулевых": в Феодосии распроданы дворы и скверыСтереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки
https://crimea.ria.ru/20240227/na-vosstanovlenie-podpornoy-steny-v-alupke-vydeleno-25-millionov-rubley-1135255916.html
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ялта, алупка, янина павленко, благоустройство, закон и право, незаконное строительство, общество, юбк, новости крыма, пионерский парк в алупке
Парк в Алупке вернули городу из незаконного частного владения
Пионерский парк в Алупке вернули в собственность города из частных рук - мэр Ялты Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Трехлетняя работа по возвращению Пионерского парка в Алупке из незаконного частного владения завершена. Как сообщила в понедельник глава ялтинской администрации Янина Павленко, территория вернулась в собственность муниципалитета и будет благоустроена.
"Парк полностью возвращен городу, а, соответственно, его жителям… По четырем участкам оперативно отменили решения о даче согласия на разработку проектной документации, по девяти - зашли в суды. Все выиграны, решения вступили в силу", - написала Павленко в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что указанная парковая территория в украинские времена была передана под жилую застройку и "нарезана" на 13 участков, которые несколько лет назад стали "обрастать" заборами. При этом собственников не смущало даже воинское захоронение по соседству.
"Как только оформим все документально, сформируем границы парка и поставим на кадастровый учет. В планах - комплексное благоустройство территории. И в первую очередь, конечно, приведем в порядок братскую могилу", - анонсировала глава курорта.
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