https://crimea.ria.ru/20240215/kogda-v-alupke-vosstanovyat-istoricheskiy-oblik-goroda-1134969719.html

Стереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки

Стереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Стереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки

Алупка – это не только Воронцовский дворец, но и три-четыре километра исторического центра. А если серьезно, то маленький уютный курортный городок на Южном... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T19:44

2024-02-15T19:44

2024-02-15T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Алупка – это не только Воронцовский дворец, но и три-четыре километра исторического центра. А если серьезно, то маленький уютный курортный городок на Южном берегу Крыма имеет большую историю.Сейчас здесь проходит масштабная реконструкция, которая должна вернуть городу облик конца XIX – начала XX веков. На улицах укладывают камни мостовой – такие же, как на территории Воронцовского парка, чтобы турист не заметил разницы. Они станут пешеходными, как в евпаторийском "Малом Иерусалиме". Кое-где на маршрутах установят стереоскопы, для чего – расскажем немного позже.Карельский камень и "суровые" люки из ЧелябинскаПо улице Амет-Хана Султана, который, к слову сказать, родился в Алупке, экскурсию для нас проводит руководитель компании-подрядчика Юрий Булка. Первым делом идем к питьевому фонтану середины XIX века, который был найден в процессе ремонта. Мы о нем уже наслышаны. Старинный фонтан 1847 года когда-то питал водой из горного источника всю Алупку."Он будет работать как питьевой источник, как и раньше. На татарском языке его называли Чешме. Вот к нему уже подведены закладные коммуникации, это водоподвод, водоотведение", - показывает Юрий.Рядом сложены кованые из калиброванной стали решетки, которыми заменят обывательские разношерстные заборчики. Они произведены в Анапе по аналогии с образцами, сохранившимися в ограде старинной алупкинской дачи купца Воскресенского. Потирая синяк на коленке после встречи с решеткой, замечаю следующую преграду: канализационные люки с лишними дореволюционными буквами.Камень для мостовой привезли из Карелии, некоторые деревянные и каменные изделия – из Воронежа и Севастополя. Так что, можно сказать, Алупку восстанавливает вся большая страна.Вместо бордюров местами использован так называемый "царский" камень, привезенный из бывшего имения царской семьи в Ялте, где частники хотели его просто выбросить.Архитектор проекта известен по севастопольской "Ракушке"Всю проводку в ходе реконструкции убрали под землю, так что в Алупке можно теперь фотографировать окрестные горы без черных "гирлянд". Для каждого дома разработаны требования по дизайн-коду фасадов и входных групп кафе, хозяева обязаны их исполнить, рассказывает нам архитектор Денис Трофименко. До сих пор он был известен крымчанам благодаря проекту знаменитого севастопольского амфитеатра "Ракушка"."Улица Амет-Хана Султана, где мы с вами стоим, должна быть в стиле начала XX века. Мы стараемся ее привести к этому облику, но не резкими акцентами, например, советскими, а именно плавно перетекающими от улицы Фрунзе, потому что там у нас находятся основные объекты культурного наследия XIX века. Поэтому мы оставили брусчатку, она у нас одинаковая. Городское освещение будет в одной стилистике, но вот остальные элементы будут отличаться", - отмечает он.В Алупке 15 официально поставленных на учет памятников истории и архитектуры. Рядом с ними установят информационные стенды с QR-кодами. Временной разрыв между зонами реконструкции – где-то 70-80 лет, и это надо учитывать, констатирует архитектор. Опять же, установлены памятники более позднего периода прославленному герою Амет-Хану и вождю мирового пролетариата Ленину, их тоже надо вписать в концепцию. "Советский фонтан на улице Амет-Хана Султана тоже будем восстанавливать в том же цвете, в котором он и был, полностью обновим и маленький, современный. Он как-то пришелся здесь местным жителям по вкусу, они не хотят от него отказываться", - говорит архитектор.Фонарные столбы заменят на стилизованные чугунные. Свет не будет слишком ярким, "это же не Лас-Вегас", указал Денис на маленькие извилистые улочки. Планируется мягкая архитектурная подсветка.Фотозоны со стереоскопамиПришло время рассказать, что такое стереоскопы и для чего они нужны в Алупке. В общем-то, вы и сами уже догадались: стереоскоп – оптический прибор для просмотра объемных изображений. В некоторых местах туристам с их помощью будут показывать, как выглядел тот или иной уголок города сто лет назад, снятый с такого же ракурса. Один из приборов установят возле исторического фонтана 1847 года, и с его помощью гости увидят, как в середине XIX века из этого фонтана пили воду люди и лошади. Такое изображение хранится в собрании местного жителя Александра Вертинского – коллекционера старых стереоскопических снимков южного берега Крыма. Именно эти снимки и будут показывать туристам – точнее, их копии.Перспектива возвращения прежнего облика города радует хранителя древностей, потому что это позволит продлить туристический сезон, на котором зарабатывают почти все местные.Как объяснила РИА Новости Крым глава администрации Ялты Янина Павленко, реконструкция Алупки проводится на средства гранта. Основная сумма была выделена после победы во всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Дополнительные деньги поступили также из местного бюджета, работы должны быть завершены до 1 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоВ Алупке отреконструируют исторический центрАлупка и Евпатория "поменяют лицо": на что потратят сотни миллионов

https://crimea.ria.ru/20240214/v-alupke-nashli-starinnyy-fontan--ego-vernut-na-istoricheskoe-mesto-1134916973.html

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2024

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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