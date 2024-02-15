Стереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр Алупки
Исторический центр Алупки восстановят к апрелю
19:44 15.02.2024 (обновлено: 21:09 15.02.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция улицы в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. Алупка – это не только Воронцовский дворец, но и три-четыре километра исторического центра. А если серьезно, то маленький уютный курортный городок на Южном берегу Крыма имеет большую историю.
Сейчас здесь проходит масштабная реконструкция, которая должна вернуть городу облик конца XIX – начала XX веков. На улицах укладывают камни мостовой – такие же, как на территории Воронцовского парка, чтобы турист не заметил разницы. Они станут пешеходными, как в евпаторийском "Малом Иерусалиме". Кое-где на маршрутах установят стереоскопы, для чего – расскажем немного позже.
Карельский камень и "суровые" люки из Челябинска
По улице Амет-Хана Султана, который, к слову сказать, родился в Алупке, экскурсию для нас проводит руководитель компании-подрядчика Юрий Булка. Первым делом идем к питьевому фонтану середины XIX века, который был найден в процессе ремонта. Мы о нем уже наслышаны. Старинный фонтан 1847 года когда-то питал водой из горного источника всю Алупку.
"Он будет работать как питьевой источник, как и раньше. На татарском языке его называли Чешме. Вот к нему уже подведены закладные коммуникации, это водоподвод, водоотведение", - показывает Юрий.
© РИА Новости КрымНадпись на старинном фонтане в Алупке
© РИА Новости Крым
Надпись на старинном фонтане в Алупке
Рядом сложены кованые из калиброванной стали решетки, которыми заменят обывательские разношерстные заборчики. Они произведены в Анапе по аналогии с образцами, сохранившимися в ограде старинной алупкинской дачи купца Воскресенского. Потирая синяк на коленке после встречи с решеткой, замечаю следующую преграду: канализационные люки с лишними дореволюционными буквами.
"Мы заказали клише тех самых люков, которые лежат в Воронцовском дворце. Им лет 150, произведены они в Екатеринославе (ныне Днепропетровск – ред.), в санитарно-техническом бюро инженера Платца, вот видите, на них написано. Мы взяли образец, сделали с него лекала и заказали чугунные люки в Челябинске, больше двух месяцев они к нам шли", - говорит представитель подрядчика.
Камень для мостовой привезли из Карелии, некоторые деревянные и каменные изделия – из Воронежа и Севастополя. Так что, можно сказать, Алупку восстанавливает вся большая страна.
Вместо бордюров местами использован так называемый "царский" камень, привезенный из бывшего имения царской семьи в Ялте, где частники хотели его просто выбросить.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИконографические решетки - так архитекторы называют предметы, стилизованные под оригинал
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Иконографические решетки - так архитекторы называют предметы, стилизованные под оригинал
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКанализационные люки, созданные по образцу старинных люков из Воронцовского дворца в Алупке
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Канализационные люки, созданные по образцу старинных люков из Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Карельский камень, который укладывают на улицы в центре Алупки во время реконструкции в Алупке
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Карельский камень, который укладывают на улицы в центре Алупки во время реконструкции в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция улицы в Алупке
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Реконструкция улицы в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция улицы в Алупке
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Реконструкция улицы в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦарский камень, который используют при реконструкции центра Алупки
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Царский камень, который используют при реконструкции центра Алупки
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция улицы в Алупке
7 из 8
Реконструкция улицы в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция улицы в Алупке
8 из 8
Реконструкция улицы в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 8
Иконографические решетки - так архитекторы называют предметы, стилизованные под оригинал
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 8
Канализационные люки, созданные по образцу старинных люков из Воронцовского дворца в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 8
Карельский камень, который укладывают на улицы в центре Алупки во время реконструкции в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 8
Реконструкция улицы в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 8
Реконструкция улицы в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 8
Царский камень, который используют при реконструкции центра Алупки
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 8
Реконструкция улицы в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 8
Реконструкция улицы в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Архитектор проекта известен по севастопольской "Ракушке"
Всю проводку в ходе реконструкции убрали под землю, так что в Алупке можно теперь фотографировать окрестные горы без черных "гирлянд". Для каждого дома разработаны требования по дизайн-коду фасадов и входных групп кафе, хозяева обязаны их исполнить, рассказывает нам архитектор Денис Трофименко. До сих пор он был известен крымчанам благодаря проекту знаменитого севастопольского амфитеатра "Ракушка".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция улицы в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Реконструкция улицы в Алупке
"Улица Амет-Хана Султана, где мы с вами стоим, должна быть в стиле начала XX века. Мы стараемся ее привести к этому облику, но не резкими акцентами, например, советскими, а именно плавно перетекающими от улицы Фрунзе, потому что там у нас находятся основные объекты культурного наследия XIX века. Поэтому мы оставили брусчатку, она у нас одинаковая. Городское освещение будет в одной стилистике, но вот остальные элементы будут отличаться", - отмечает он.
В Алупке 15 официально поставленных на учет памятников истории и архитектуры. Рядом с ними установят информационные стенды с QR-кодами. Временной разрыв между зонами реконструкции – где-то 70-80 лет, и это надо учитывать, констатирует архитектор. Опять же, установлены памятники более позднего периода прославленному герою Амет-Хану и вождю мирового пролетариата Ленину, их тоже надо вписать в концепцию.
"Советский фонтан на улице Амет-Хана Султана тоже будем восстанавливать в том же цвете, в котором он и был, полностью обновим и маленький, современный. Он как-то пришелся здесь местным жителям по вкусу, они не хотят от него отказываться", - говорит архитектор.
Фонарные столбы заменят на стилизованные чугунные. Свет не будет слишком ярким, "это же не Лас-Вегас", указал Денис на маленькие извилистые улочки. Планируется мягкая архитектурная подсветка.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция улицы в Алупке
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Реконструкция улицы в Алупке
Фотозоны со стереоскопами
Пришло время рассказать, что такое стереоскопы и для чего они нужны в Алупке. В общем-то, вы и сами уже догадались: стереоскоп – оптический прибор для просмотра объемных изображений. В некоторых местах туристам с их помощью будут показывать, как выглядел тот или иной уголок города сто лет назад, снятый с такого же ракурса. Один из приборов установят возле исторического фонтана 1847 года, и с его помощью гости увидят, как в середине XIX века из этого фонтана пили воду люди и лошади. Такое изображение хранится в собрании местного жителя Александра Вертинского – коллекционера старых стереоскопических снимков южного берега Крыма. Именно эти снимки и будут показывать туристам – точнее, их копии.
© РИА Новости КрымПри реконструкции Алупки обнаружили фонтан середины XIX века
© РИА Новости Крым
При реконструкции Алупки обнаружили фонтан середины XIX века
Перспектива возвращения прежнего облика города радует хранителя древностей, потому что это позволит продлить туристический сезон, на котором зарабатывают почти все местные.
Как объяснила РИА Новости Крым глава администрации Ялты Янина Павленко, реконструкция Алупки проводится на средства гранта. Основная сумма была выделена после победы во всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Дополнительные деньги поступили также из местного бюджета, работы должны быть завершены до 1 апреля.
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