https://crimea.ria.ru/20221117/v-alupke-otrekonstruiruyut-istoricheskiy-tsentr-1125408662.html
В Алупке отреконструируют исторический центр
В Алупке отреконструируют исторический центр - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В Алупке отреконструируют исторический центр
В Крыму начались предварительные работы по реконструкции исторического центра в Алупке (Большая Ялта). Крым стал единственным регионом России, который выиграл... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T10:56
2022-11-17T10:56
2022-11-17T11:04
туризм
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туризм в крыму
ялта
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму начались предварительные работы по реконструкции исторического центра в Алупке (Большая Ялта). Крым стал единственным регионом России, который выиграл два гранта на обустройство исторических центров городов, сообщили в министерстве курортов и туризма РК."В следующем году в рамках благоустройства будут проведены работы по установке скамеек, подсветке фасадов и навигации, элементы мощения. Будут общие архетипы, вывески в едином стиле", – прокомментировал министр курортов Вадим Волченко во время рабочей поездки в Алупку.Уже определены места парковки и места, где необходимо дорожное строительство и удержание оползней. По словам Волченко, работы ведутся с учетом большого количества памятников архитектуры."Кроме работ по благоустройству и реконструкции мы спроектируем весь туристический центр Алупки, все то, что необходимо сделать для воссоздания исторического центра - все для того, чтобы это был туристический круглогодичный центр, чтобы там можно было проводить ярмарки, фестивали, рождественские ярмарки", – сказал министр.Главы администрации Ялты Янина Павленко порекомендовала собственникам частных строений задуматься о приведении их облика к виду, который впишется в общую концепцию проекта.При поддержке министерства курортов и туризма РК два крымских города Евпатория и Ялта победили в конкурсе Ростуризма "Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Реконструкции подлежат исторический центр "Малый Иерусалим" в Евпатории и в Алупке. Алупка получит 215 млн рублей, Евпатория – 121 млн рублей. В 2023 году Алупка и Евпатория смогут внедрить в своих туристических центрах дизайн-коды и объединить основные объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство.
https://crimea.ria.ru/20220907/istoricheskie-tsentry-alupki-i-evpatorii-khotyat-blagoustroit-1124431839.html
https://crimea.ria.ru/20220802/alupka-i-evpatoriya-poluchat-336-mln-rubley-na-obustroystvo-turtsentrov-1124032469.html
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крым, туризм в крыму, ялта
В Алупке отреконструируют исторический центр
В Алупке началась подготовка к реконструкции исторического центра - Минкурортов
10:56 17.11.2022 (обновлено: 11:04 17.11.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму начались предварительные работы по реконструкции исторического центра в Алупке (Большая Ялта). Крым стал единственным регионом России, который выиграл два гранта на обустройство исторических центров городов, сообщили в министерстве курортов и туризма РК.
"В следующем году в рамках благоустройства будут проведены работы по установке скамеек, подсветке фасадов и навигации, элементы мощения. Будут общие архетипы, вывески в едином стиле", – прокомментировал министр курортов Вадим Волченко во время рабочей поездки в Алупку.
Уже определены места парковки и места, где необходимо дорожное строительство и удержание оползней. По словам Волченко, работы ведутся с учетом большого количества памятников архитектуры.
"Кроме работ по благоустройству и реконструкции мы спроектируем весь туристический центр Алупки, все то, что необходимо сделать для воссоздания исторического центра - все для того, чтобы это был туристический круглогодичный центр, чтобы там можно было проводить ярмарки, фестивали, рождественские ярмарки", – сказал министр.
Главы администрации Ялты Янина Павленко порекомендовала собственникам частных строений задуматься о приведении их облика к виду, который впишется в общую концепцию проекта.
При поддержке министерства курортов и туризма РК два крымских города Евпатория и Ялта победили в конкурсе Ростуризма "Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Реконструкции подлежат исторический центр "Малый Иерусалим" в Евпатории и в Алупке. Алупка получит 215 млн рублей, Евпатория – 121 млн рублей. В 2023 году Алупка и Евпатория смогут внедрить в своих туристических центрах дизайн-коды и объединить основные объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство.