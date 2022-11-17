https://crimea.ria.ru/20221117/v-alupke-otrekonstruiruyut-istoricheskiy-tsentr-1125408662.html

В Алупке отреконструируют исторический центр

В Алупке отреконструируют исторический центр - РИА Новости Крым, 17.11.2022

В Алупке отреконструируют исторический центр

В Крыму начались предварительные работы по реконструкции исторического центра в Алупке (Большая Ялта). Крым стал единственным регионом России, который выиграл... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T10:56

2022-11-17T10:56

2022-11-17T11:04

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму начались предварительные работы по реконструкции исторического центра в Алупке (Большая Ялта). Крым стал единственным регионом России, который выиграл два гранта на обустройство исторических центров городов, сообщили в министерстве курортов и туризма РК."В следующем году в рамках благоустройства будут проведены работы по установке скамеек, подсветке фасадов и навигации, элементы мощения. Будут общие архетипы, вывески в едином стиле", – прокомментировал министр курортов Вадим Волченко во время рабочей поездки в Алупку.Уже определены места парковки и места, где необходимо дорожное строительство и удержание оползней. По словам Волченко, работы ведутся с учетом большого количества памятников архитектуры."Кроме работ по благоустройству и реконструкции мы спроектируем весь туристический центр Алупки, все то, что необходимо сделать для воссоздания исторического центра - все для того, чтобы это был туристический круглогодичный центр, чтобы там можно было проводить ярмарки, фестивали, рождественские ярмарки", – сказал министр.Главы администрации Ялты Янина Павленко порекомендовала собственникам частных строений задуматься о приведении их облика к виду, который впишется в общую концепцию проекта.При поддержке министерства курортов и туризма РК два крымских города Евпатория и Ялта победили в конкурсе Ростуризма "Всероссийский конкурс лучших проектов туристского кода центра города" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Реконструкции подлежат исторический центр "Малый Иерусалим" в Евпатории и в Алупке. Алупка получит 215 млн рублей, Евпатория – 121 млн рублей. В 2023 году Алупка и Евпатория смогут внедрить в своих туристических центрах дизайн-коды и объединить основные объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство.

https://crimea.ria.ru/20220907/istoricheskie-tsentry-alupki-i-evpatorii-khotyat-blagoustroit-1124431839.html

https://crimea.ria.ru/20220802/alupka-i-evpatoriya-poluchat-336-mln-rubley-na-obustroystvo-turtsentrov-1124032469.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм в крыму, ялта