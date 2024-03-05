В Ялте активизировался оползень: под угрозой жилой дом
В Ялте оползень угрожает многоквартирному дому
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоОползень в Ялте по улице Чернова
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Ялте под угрозой схода крупного оползня оказалась дорога и двор многоквартирного дома на улице Чернова. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации Янина Павленко.
"Грунт и огромные валуны угрожают дороге и двору многоквартирного дома. <…> Над опасным склоном при Украине под ИЖС были нарезаны участки и построены дома без какой-либо инженерной защиты. Приняли решение понудить собственников исправить ситуацию – привести в порядок свои участки, обезопасив соседей снизу", - написала она.
Опасный склон обследуют специалисты противооползневого управления. Кроме того, коммунальные службы проведут обрезку нависших деревьев и ветвей, которые несут дополнительную угрозу.
В начале 2024-го года в Крыму произошло сразу несколько оползней. В частности, в Севастополе произошел обвал скального грунта, в результате чего рухнула подпорная стена. В поселке Никита Большой Ялты также упала подпорная стена, сходом грунта была разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения. До этого опасный обвал склона зафиксирован в Ялте, на Южнобережном шоссе из-за незаконных строек.
Помимо этого, в результате сильнейшего шторма и подтопления значительно пострадали подпорные стены и берегоукрепительные сооружения. В Ялте все подобные сооружения были обследованы специальной комиссией, после чего было вынесено решение отремонтировать 58 из них. В частности, на восстановление рухнувшей подпорной стены в Алупке было выделено 25 миллионов рублей.
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