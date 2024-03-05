https://crimea.ria.ru/20240305/v-yalte-aktivizirovalsya-opolzen-pod-ugrozoy-zhiloy-dom--1135419634.html

В Ялте активизировался оползень: под угрозой жилой дом

В Ялте активизировался оползень: под угрозой жилой дом - РИА Новости Крым, 05.03.2024

В Ялте активизировался оползень: под угрозой жилой дом

В Ялте под угрозой схода крупного оползня оказалась дорога и двор многоквартирного дома на улице Чернова. Об этом в своем Telegram-канале написала глава... РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T12:52

2024-03-05T12:52

2024-03-05T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Ялте под угрозой схода крупного оползня оказалась дорога и двор многоквартирного дома на улице Чернова. Об этом в своем Telegram-канале написала глава администрации Янина Павленко.Опасный склон обследуют специалисты противооползневого управления. Кроме того, коммунальные службы проведут обрезку нависших деревьев и ветвей, которые несут дополнительную угрозу.В начале 2024-го года в Крыму произошло сразу несколько оползней. В частности, в Севастополе произошел обвал скального грунта, в результате чего рухнула подпорная стена. В поселке Никита Большой Ялты также упала подпорная стена, сходом грунта была разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения. До этого опасный обвал склона зафиксирован в Ялте, на Южнобережном шоссе из-за незаконных строек.Помимо этого, в результате сильнейшего шторма и подтопления значительно пострадали подпорные стены и берегоукрепительные сооружения. В Ялте все подобные сооружения были обследованы специальной комиссией, после чего было вынесено решение отремонтировать 58 из них. В частности, на восстановление рухнувшей подпорной стены в Алупке было выделено 25 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млнКрым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делатьВ Севастополе полностью устранили последствия обвала подпорной стены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оползень, ялта, янина павленко, новости крыма, крым, происшествия, общество, безопасность