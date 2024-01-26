https://crimea.ria.ru/20240126/krym-ukhodit-iz-pod-nog-pochemu-uchastilis-opolzni-i-chto-delat-1134487621.html

Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делать

Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делать - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делать

Обильные осадки, строительство в опасных зонах без соответствующих укрепительных работ, а также обветшалость подпорных стен в Крыму приводят к оползням, которые РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T21:31

2024-01-26T21:31

2024-01-26T21:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Обильные осадки, строительство в опасных зонах без соответствующих укрепительных работ, а также обветшалость подпорных стен в Крыму приводят к оползням, которые в последнее время участились. Насколько остро стоит вопрос и как его решать – об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель директора Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Дмитрий Хомиченок.В начале 2024-го в Крыму произошло сразу несколько оползней. В частности, в Севастополе произошел обвал скального грунта, в результате чего рухнула подпорная стена. В поселке Никита Большой Ялты также упала подпорная стена, сходом грунта была разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения. До этого опасный обвал склона зафиксирован в Ялте, на Южнобережном шоссе из-за незаконных строек. Крым "ползет""В настоящее время ввиду обильных и частых осадков, которые проходят на всей территории Крыма, проблема с оползнями в Крыму, действительно, обострилась. Особенно это проявляется в регионах с горным рельефом – большая Ялта, большая Алушта, где в настоящее время наблюдается обилие оползневых процессов", – говорит Хомиченок.Эксперт констатирует: большинство сооружений инженерной защиты на территории полуострова построены в начале прошлого века – их функциональная способность по удерживанию склонов и массивов значительно снижена. К этой проблеме прибавляется активная застройка – часто в оползневых зонах, но без учета опасности.Как решается вопрос"Сейчас нужно отдефектовать все подпорные стены, которые есть на территории муниципальных образований. Для этого создать комиссию, выработать систематический подход к обследованию инженерной защиты, определить самые "горячие" места и проводить срочные действия по тем случаям, где есть деформация. Не дожидаться, пока будет какой-то отрицательный эффект. Закреплять в срочном порядке, на опережение", – продолжает эксперт.По его словам, точечная работа по укреплению и ремонту подпорных стен в Крыму все же ведется – в ряде случаев в рамках муниципальных программ по благоустройству территорий. Однако пока подход недостаточно комплексный, и когда ситуация изменится, говорить сложно. При этом на побережье вопрос, наконец, вошел в число приоритетных после мощного ноябрьского шторма.Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 года>>Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на автоГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляжеЧП в Крыму: в Новом Свете из-за селя и оползня автобус едва не рухнул в обрыв

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, дмитрий хомиченок, мнения, оползень, природа, стихия