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Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делать - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делать
Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делать - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делать
Обильные осадки, строительство в опасных зонах без соответствующих укрепительных работ, а также обветшалость подпорных стен в Крыму приводят к оползням, которые РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T21:31
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дмитрий хомиченок
мнения
оползень
природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Обильные осадки, строительство в опасных зонах без соответствующих укрепительных работ, а также обветшалость подпорных стен в Крыму приводят к оползням, которые в последнее время участились. Насколько остро стоит вопрос и как его решать – об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель директора Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Дмитрий Хомиченок.В начале 2024-го в Крыму произошло сразу несколько оползней. В частности, в Севастополе произошел обвал скального грунта, в результате чего рухнула подпорная стена. В поселке Никита Большой Ялты также упала подпорная стена, сходом грунта была разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения. До этого опасный обвал склона зафиксирован в Ялте, на Южнобережном шоссе из-за незаконных строек. Крым "ползет""В настоящее время ввиду обильных и частых осадков, которые проходят на всей территории Крыма, проблема с оползнями в Крыму, действительно, обострилась. Особенно это проявляется в регионах с горным рельефом – большая Ялта, большая Алушта, где в настоящее время наблюдается обилие оползневых процессов", – говорит Хомиченок.Эксперт констатирует: большинство сооружений инженерной защиты на территории полуострова построены в начале прошлого века – их функциональная способность по удерживанию склонов и массивов значительно снижена. К этой проблеме прибавляется активная застройка – часто в оползневых зонах, но без учета опасности.Как решается вопрос"Сейчас нужно отдефектовать все подпорные стены, которые есть на территории муниципальных образований. Для этого создать комиссию, выработать систематический подход к обследованию инженерной защиты, определить самые "горячие" места и проводить срочные действия по тем случаям, где есть деформация. Не дожидаться, пока будет какой-то отрицательный эффект. Закреплять в срочном порядке, на опережение", – продолжает эксперт.По его словам, точечная работа по укреплению и ремонту подпорных стен в Крыму все же ведется – в ряде случаев в рамках муниципальных программ по благоустройству территорий. Однако пока подход недостаточно комплексный, и когда ситуация изменится, говорить сложно. При этом на побережье вопрос, наконец, вошел в число приоритетных после мощного ноябрьского шторма.Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 года&gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на автоГибель бухты Провато: в Крыму очередной строительный скандал на пляжеЧП в Крыму: в Новом Свете из-за селя и оползня автобус едва не рухнул в обрыв
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крым, дмитрий хомиченок, мнения, оползень, природа, стихия
Крым "уходит из под ног": почему участились оползни и что делать

Эксперт Хомиченок оценил оползневые процессы в Крыму

21:31 26.01.2024 (обновлено: 21:51 26.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Ольга ЛеоноваДикий пляж, оползни
Дикий пляж, оползни - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости Крым . Ольга Леонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Обильные осадки, строительство в опасных зонах без соответствующих укрепительных работ, а также обветшалость подпорных стен в Крыму приводят к оползням, которые в последнее время участились. Насколько остро стоит вопрос и как его решать – об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель директора Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Дмитрий Хомиченок.
В начале 2024-го в Крыму произошло сразу несколько оползней. В частности, в Севастополе произошел обвал скального грунта, в результате чего рухнула подпорная стена. В поселке Никита Большой Ялты также упала подпорная стена, сходом грунта была разрушена хозяйственная постройка на территории частного домовладения. До этого опасный обвал склона зафиксирован в Ялте, на Южнобережном шоссе из-за незаконных строек.

Крым "ползет"

"В настоящее время ввиду обильных и частых осадков, которые проходят на всей территории Крыма, проблема с оползнями в Крыму, действительно, обострилась. Особенно это проявляется в регионах с горным рельефом – большая Ялта, большая Алушта, где в настоящее время наблюдается обилие оползневых процессов", – говорит Хомиченок.
Эксперт констатирует: большинство сооружений инженерной защиты на территории полуострова построены в начале прошлого века – их функциональная способность по удерживанию склонов и массивов значительно снижена. К этой проблеме прибавляется активная застройка – часто в оползневых зонах, но без учета опасности.

"Техногенное воздействие для Крыма очень критично. Строительство в оползневых зонах без закрепления склонов, без правильного отведения ливневых вод приводит к тому, что происходит либо перегрузка склонов, либо изменение направления потоков воды, и вода начинает идти по тем участкам, где не должна. Начинается подмывание подпорных стен, жилых домов – это большая проблема", – объясняет специалист.

Как решается вопрос

"Сейчас нужно отдефектовать все подпорные стены, которые есть на территории муниципальных образований. Для этого создать комиссию, выработать систематический подход к обследованию инженерной защиты, определить самые "горячие" места и проводить срочные действия по тем случаям, где есть деформация. Не дожидаться, пока будет какой-то отрицательный эффект. Закреплять в срочном порядке, на опережение", – продолжает эксперт.
По его словам, точечная работа по укреплению и ремонту подпорных стен в Крыму все же ведется – в ряде случаев в рамках муниципальных программ по благоустройству территорий. Однако пока подход недостаточно комплексный, и когда ситуация изменится, говорить сложно. При этом на побережье вопрос, наконец, вошел в число приоритетных после мощного ноябрьского шторма.
Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 года>>

"Ноябрьский шторм спровоцировал целый ряд проблем. У нас многие берегоукрепительные сооружения, как правило, двойного назначения. Кроме того, что они препятствуют подмыванию берега, они также выполняют функцию удерживания оползней. После шторма мы обследуем объекты, которые пострадали. И по результатам готовится комплексная программа с участием Минстроя РФ для реконструкции и капремонта объектов, которые были повреждены", – заключил Хомиченок.

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