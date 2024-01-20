https://crimea.ria.ru/20240120/obval-v-sevastopole--ogranicheno-dvizhenie-vozle-pamyatnika-matrosu-koshke-1134341650.html

Обвал в Севастополе – ограничено движение возле памятника Матросу Кошке

Обвал в Севастополе – ограничено движение возле памятника Матросу Кошке - РИА Новости Крым, 20.01.2024

Обвал в Севастополе – ограничено движение возле памятника Матросу Кошке

В Севастополе произошел обвал скального грунта, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена. Движение на этом участке... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T12:57

2024-01-20T12:57

2024-01-20T13:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе произошел обвал скального грунта, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена. Движение на этом участке ограничено, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта города.Власти просят автолюбителей и пассажиров городского ранспорта учитывать эту информацию при передвижении.В городе продолжается работа по устранению последствий сильных осадков и паводка. В департаменте транспорта РИА Новости Крым сообщили, что коммунальщики продолжают расчищать ливневки и убирать нанесенный паводком мусор в подтопленных районах.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сотрудникам горводоканала удалось очистить от нанесенного мусора и подключить к работе гидроузлы, отключенные 19 января в связи с паводком в пойме реки Черная. Водоснабжение города будет осуществляться по графику, который будет оперативно публиковаться в Telegram-канале Водоканала.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животныхВ Севастополе от воды освобождены соцобъект, несколько домов и участков"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходных

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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