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Обвал в Севастополе – ограничено движение возле памятника Матросу Кошке - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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Обвал в Севастополе – ограничено движение возле памятника Матросу Кошке
Обвал в Севастополе – ограничено движение возле памятника Матросу Кошке - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Обвал в Севастополе – ограничено движение возле памятника Матросу Кошке
В Севастополе произошел обвал скального грунта, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена. Движение на этом участке... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T12:57
2024-01-20T13:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе произошел обвал скального грунта, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена. Движение на этом участке ограничено, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта города.Власти просят автолюбителей и пассажиров городского ранспорта учитывать эту информацию при передвижении.В городе продолжается работа по устранению последствий сильных осадков и паводка. В департаменте транспорта РИА Новости Крым сообщили, что коммунальщики продолжают расчищать ливневки и убирать нанесенный паводком мусор в подтопленных районах.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сотрудникам горводоканала удалось очистить от нанесенного мусора и подключить к работе гидроузлы, отключенные 19 января в связи с паводком в пойме реки Черная. Водоснабжение города будет осуществляться по графику, который будет оперативно публиковаться в Telegram-канале Водоканала.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животныхВ Севастополе от воды освобождены соцобъект, несколько домов и участков"Разбег" от тепла к морозам: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
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РИА Новости Крым
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96
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Обвал в Севастополе – ограничено движение возле памятника Матросу Кошке

В Севастополе рухнула подпорная стена и затруднен проезд к памятнику Матросу Кошке

12:57 20.01.2024 (обновлено: 13:58 20.01.2024)
 
© Транспорт СевастополяВ Севастополе со стороны автовокзала произошел обвал подпорной стены
В Севастополе со стороны автовокзала произошел обвал подпорной стены
© Транспорт Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе произошел обвал скального грунта, в результате чего на подъеме дороги к памятнику Матросу Кошке рухнула подпорная стена. Движение на этом участке ограничено, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта города.

"При подъеме к памятнику Матросу Кошке со стороны автовокзала произошел обвал подпорной стены. Затруднено движение транспортных средств. Также ограничено движение троллейбусов и возможны сбои в расписании движения маршрутов, обеспечивающих транспортную доступность Корабельной стороны", – говорится в сообщении

Власти просят автолюбителей и пассажиров городского ранспорта учитывать эту информацию при передвижении.
© Дептранс СевастополяВ Севастополе со стороны автовокзала произошел обвал подпорной стены
В Севастополе со стороны автовокзала произошел обвал подпорной стены
© Дептранс Севастополя
В Севастополе со стороны автовокзала произошел обвал подпорной стены
В городе продолжается работа по устранению последствий сильных осадков и паводка. В департаменте транспорта РИА Новости Крым сообщили, что коммунальщики продолжают расчищать ливневки и убирать нанесенный паводком мусор в подтопленных районах.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сотрудникам горводоканала удалось очистить от нанесенного мусора и подключить к работе гидроузлы, отключенные 19 января в связи с паводком в пойме реки Черная. Водоснабжение города будет осуществляться по графику, который будет оперативно публиковаться в Telegram-канале Водоканала.
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