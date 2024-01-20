В Севастополе запустили городские гидроузлы
В Севастополе запустили городские гидроузлы и начали подавать воду
10:24 20.01.2024 (обновлено: 10:46 20.01.2024)
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоВодные фильтры гидроузла
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Городские гидроузлы запустили в Севастополе, вода начала поступать в систему. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его информации, всю ночь водолазы МЧС и сотрудники водоканала проводили комплекс мероприятий на одном из водозаборных сооружений на реке Черная. По ней поступает вода на насосную станцию, подающую воду на дальнейшую очистку, для транспортировки в распределительные сети.
"Ситуация была опасная и очень сложная. Благодаря мужеству и слаженным действиям сотрудников водоканала вода у нас начала поступать в систему, запущены городские гидроузлы, вода наполняет систему. Из-за сильного разбора потребуется время, чтобы дошла вода на верхние этажи и в ряд районов", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Также губернатор напомнил, что водоснабжение сегодня будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города. В остальное время будет производиться аккумулирование воды на гидроузлах. В те районы, куда вода не дойдет сегодня, организовывается подвоз воды. График оперативно будет публиковаться в Telegram-канале Водоканала.
"Для полного восстановления водоснабжения необходимо привести в порядок еще один гидроузел, работы продолжаются. Все службы делают все, что могут, на пределе своих возможностей. Уверен, что севастопольцы проявят понимание и терпение",– написал Развожаев.
В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.
Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. Из-за поступления грязной воды на гидроузел было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
В субботу в Севастополе ожидается снег и похолодание. После откачки воды и просушки домов власти начнут подсчитывать ущерб, размер компенсации будет устанавливаться по итогам подсчетов. Ранее сообщалось, что она составит 100 тысяч рублей, но в случае необходимости сумма будет пересмотрена, заверил губернатор.