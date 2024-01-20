https://crimea.ria.ru/20240120/v-sevastopole-zapustili-gorodskie-gidrouzly-1134338419.html

В Севастополе запустили городские гидроузлы

В Севастополе запустили городские гидроузлы - РИА Новости Крым, 20.01.2024

В Севастополе запустили городские гидроузлы

Городские гидроузлы запустили в Севастополе, вода начала поступать в систему. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T10:24

2024-01-20T10:24

2024-01-20T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Городские гидроузлы запустили в Севастополе, вода начала поступать в систему. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его информации, всю ночь водолазы МЧС и сотрудники водоканала проводили комплекс мероприятий на одном из водозаборных сооружений на реке Черная. По ней поступает вода на насосную станцию, подающую воду на дальнейшую очистку, для транспортировки в распределительные сети.Также губернатор напомнил, что водоснабжение сегодня будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города. В остальное время будет производиться аккумулирование воды на гидроузлах. В те районы, куда вода не дойдет сегодня, организовывается подвоз воды. График оперативно будет публиковаться в Telegram-канале Водоканала.В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. Из-за поступления грязной воды на гидроузел было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В субботу в Севастополе ожидается снег и похолодание. После откачки воды и просушки домов власти начнут подсчитывать ущерб, размер компенсации будет устанавливаться по итогам подсчетов. Ранее сообщалось, что она составит 100 тысяч рублей, но в случае необходимости сумма будет пересмотрена, заверил губернатор.

https://crimea.ria.ru/20240119/shtorm-nakryl-krym-seli-podtopleniya-i-sokraschennye-uroki-v-shkolakh-1134315608.html

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