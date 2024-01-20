Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе запустили городские гидроузлы - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240120/v-sevastopole-zapustili-gorodskie-gidrouzly-1134338419.html
В Севастополе запустили городские гидроузлы
В Севастополе запустили городские гидроузлы - РИА Новости Крым, 20.01.2024
В Севастополе запустили городские гидроузлы
Городские гидроузлы запустили в Севастополе, вода начала поступать в систему. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T10:24
2024-01-20T10:46
михаил развожаев
севастополь
новости крыма
крым
новости
стихия
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/95/1118019537_0:192:2294:1482_1920x0_80_0_0_6868389e8f869bd6b839b83c910d01c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Городские гидроузлы запустили в Севастополе, вода начала поступать в систему. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его информации, всю ночь водолазы МЧС и сотрудники водоканала проводили комплекс мероприятий на одном из водозаборных сооружений на реке Черная. По ней поступает вода на насосную станцию, подающую воду на дальнейшую очистку, для транспортировки в распределительные сети.Также губернатор напомнил, что водоснабжение сегодня будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города. В остальное время будет производиться аккумулирование воды на гидроузлах. В те районы, куда вода не дойдет сегодня, организовывается подвоз воды. График оперативно будет публиковаться в Telegram-канале Водоканала.В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. Из-за поступления грязной воды на гидроузел было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.В субботу в Севастополе ожидается снег и похолодание. После откачки воды и просушки домов власти начнут подсчитывать ущерб, размер компенсации будет устанавливаться по итогам подсчетов. Ранее сообщалось, что она составит 100 тысяч рублей, но в случае необходимости сумма будет пересмотрена, заверил губернатор.
https://crimea.ria.ru/20240119/shtorm-nakryl-krym-seli-podtopleniya-i-sokraschennye-uroki-v-shkolakh-1134315608.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/95/1118019537_128:0:2168:1530_1920x0_80_0_0_488abc806c2027375e444911ac541c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, новости крыма, крым, новости, стихия, крымская погода
В Севастополе запустили городские гидроузлы

В Севастополе запустили городские гидроузлы и начали подавать воду

10:24 20.01.2024 (обновлено: 10:46 20.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоВодные фильтры гидроузла
Водные фильтры гидроузла - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Городские гидроузлы запустили в Севастополе, вода начала поступать в систему. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По его информации, всю ночь водолазы МЧС и сотрудники водоканала проводили комплекс мероприятий на одном из водозаборных сооружений на реке Черная. По ней поступает вода на насосную станцию, подающую воду на дальнейшую очистку, для транспортировки в распределительные сети.
"Ситуация была опасная и очень сложная. Благодаря мужеству и слаженным действиям сотрудников водоканала вода у нас начала поступать в систему, запущены городские гидроузлы, вода наполняет систему. Из-за сильного разбора потребуется время, чтобы дошла вода на верхние этажи и в ряд районов", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Также губернатор напомнил, что водоснабжение сегодня будет осуществляться с 9:00 до 12:30 и с 19:00 до 22:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города. В остальное время будет производиться аккумулирование воды на гидроузлах. В те районы, куда вода не дойдет сегодня, организовывается подвоз воды. График оперативно будет публиковаться в Telegram-канале Водоканала.

"Для полного восстановления водоснабжения необходимо привести в порядок еще один гидроузел, работы продолжаются. Все службы делают все, что могут, на пределе своих возможностей. Уверен, что севастопольцы проявят понимание и терпение",– написал Развожаев.

В ночь на пятницу в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены около 40 участков в садовом товариществе "Сахарная головка", четыре дома в Ромашковом тупике, 14 домов в селе Гончарное и семь – в Черноречье. Из зоны бедствия эвакуированы 19 человек.
Из-за подтопления была отключена 18-я подстанция и приостановлена подача электроэнергии села Хмельницкое, Сахарная головка, Терновка, Черноречье и Родное. Из-за поступления грязной воды на гидроузел было принято решение о временной остановке всех городских гидроузлов.
В субботу в Севастополе ожидается снег и похолодание. После откачки воды и просушки домов власти начнут подсчитывать ущерб, размер компенсации будет устанавливаться по итогам подсчетов. Ранее сообщалось, что она составит 100 тысяч рублей, но в случае необходимости сумма будет пересмотрена, заверил губернатор.
Последствия непогоды в Ялте
Вчера, 12:47
Шторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах
 
Михаил РазвожаевСевастопольНовости КрымаКрымНовостиСтихияКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08В Севастополе от воды освобождены соцобъект, несколько домов и участков
10:52Первый крымский референдум – как это было: видео 0:50
10:24В Севастополе запустили городские гидроузлы
09:50"Дети хотели жить с матерью": глава республики поздравил крымчан
09:16Британии не привыкать: эксперт о "рыбной войне" в Баренцевом море
08:55Родители погибших после взрыва газа детей умерли в больнице в Махачкале
08:13В Крыму снимут художественный фильм о трагедии концлагеря "Красный"
07:52Утром в субботу ВСУ снова атаковали Брянскую область
07:43"Я ладил с Путиным": Трамп об отношениях с президентом России
07:09Референдум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 году
00:03В субботу в Крыму за день похолодает на 9 градусов
00:00Какой сегодня праздник: 20 января
22:57Главное за день: 19 января
22:41В Крыму снижаются цены на жилье
22:18Спасающие бойцов СВО медики будут получать выплаты в 2024 году
21:52Землетрясение произошло в Азербайджане
21:36Ситуация критическая: в Раду подан законопроект о мобилизации осужденных
21:08В Курске объявлена ракетная опасность
20:59Истерика Макрона и французы на Украине: что вскрыл удар ВС РФ по Харькову
20:41Сильные дожди со снегом и штормовой ветер обрушатся на Кубань в выходные
Лента новостейМолния