https://crimea.ria.ru/20240119/nepogoda-obrushilas-na-sevastopol-lyudey-evakuiruyut-iz-zatoplennykh-domov-1134307666.html

Непогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домов

Непогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домов - РИА Новости Крым, 19.01.2024

Непогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домов

В Севастополе в ночь на пятницу ливни подтопили жилые дома и участки, эвакуированы четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 19.01.2024

2024-01-19T09:11

2024-01-19T09:11

2024-01-19T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на пятницу ливни подтопили жилые дома и участки, эвакуированы четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.Спасатели и коммунальные службы продолжают работы по устранению последствий непогоды. Также они укрепили дамбу в районе Тороповой дачи.Ранее в Севастополе в результате обильных осадков оказались подтоплены десятки домов в районе садового товарищества "Сахарная головка". Спасатели эвакуировали двоих пострадавших в безопасное место. По факту инцидента прокуратура начала проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе река подтопила 20 участков – прокуратура ведет проверкуПоселку под Керчью угрожает подтоплениеШторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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