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Непогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домов - РИА Новости Крым, 19.01.2024
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Непогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домов
Непогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домов - РИА Новости Крым, 19.01.2024
Непогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домов
В Севастополе в ночь на пятницу ливни подтопили жилые дома и участки, эвакуированы четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 19.01.2024
2024-01-19T09:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на пятницу ливни подтопили жилые дома и участки, эвакуированы четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.Спасатели и коммунальные службы продолжают работы по устранению последствий непогоды. Также они укрепили дамбу в районе Тороповой дачи.Ранее в Севастополе в результате обильных осадков оказались подтоплены десятки домов в районе садового товарищества "Сахарная головка". Спасатели эвакуировали двоих пострадавших в безопасное место. По факту инцидента прокуратура начала проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе река подтопила 20 участков – прокуратура ведет проверкуПоселку под Керчью угрожает подтоплениеШторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма
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Непогода обрушилась на Севастополь: людей эвакуируют из затопленных домов

В Севастополе ливни подтопили дома и участки, эвакуированы четыре человека

09:11 19.01.2024 (обновлено: 09:42 19.01.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевУстранение последствий обильного выпадения осадков в Севастополе
Устранение последствий обильного выпадения осадков в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на пятницу ливни подтопили жилые дома и участки, эвакуированы четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Севастополя.

"За минувшие вечер и ночь в регионе выпало 13 миллиметров осадков – это треть месячной нормы. Подтопленными оказались домовладения по улицам Воровского, Дрыгина, Ромашковый тупик. Три дома и 11 участков уже освобождены от воды, эвакуированы четыре человека, среди них один ребенок", – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Спасатели и коммунальные службы продолжают работы по устранению последствий непогоды. Также они укрепили дамбу в районе Тороповой дачи.
Ранее в Севастополе в результате обильных осадков оказались подтоплены десятки домов в районе садового товарищества "Сахарная головка". Спасатели эвакуировали двоих пострадавших в безопасное место. По факту инцидента прокуратура начала проверку.
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