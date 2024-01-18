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В Севастополе река Черная подтопила 20 домов – прокуратура ведет проверку

В Севастополе река Черная подтопила 20 домов – прокуратура ведет проверку - РИА Новости Крым, 18.01.2024

В Севастополе река Черная подтопила 20 домов – прокуратура ведет проверку

Причины изменения уровня воды реки Черная, из-за которого были подтоплены два десятка домовладений, изучит прокуратура Севастополя. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T14:05

2024-01-18T14:05

2024-01-18T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Причины изменения уровня воды реки Черная, из-за которого были подтоплены два десятка домовладений, изучит прокуратура Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В ведомстве уточнили, что в садовом товариществе насчитывается 40 земельных участков, более половины из которых затронуты паводком. Двум гражданам понадобилась помощь спасательных служб для выхода с территории подтопленных домовладений. Всего в товариществе постоянно проживают 11 семей.По предварительным данным, подтопление произошло из-за повышения уровня реки, причины которого устанавливаются.На место происшествия выезжал прокурор Балаклавского района г. Севастополя Александр Толстых.В настоящее время компетентными органами и службами принимаются меры, направленные на ликвидацию паводка. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, проживающих в данном садовом товариществе. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Как сообщили в Спасательной службе Севастополя, накануне поступила информация о подтоплении домов в районе садового товарищества "Сахарная головка". Спасатели эвакуировали двоих пострадавших в безопасное место.Читайте также на РИА Новости Крым:Поселку под Керчью угрожает подтоплениеКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережныеШторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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