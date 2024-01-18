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В Севастополе река Черная подтопила 20 домов – прокуратура ведет проверку - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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В Севастополе река Черная подтопила 20 домов – прокуратура ведет проверку
В Севастополе река Черная подтопила 20 домов – прокуратура ведет проверку - РИА Новости Крым, 18.01.2024
В Севастополе река Черная подтопила 20 домов – прокуратура ведет проверку
Причины изменения уровня воды реки Черная, из-за которого были подтоплены два десятка домовладений, изучит прокуратура Севастополя. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T14:05
2024-01-18T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Причины изменения уровня воды реки Черная, из-за которого были подтоплены два десятка домовладений, изучит прокуратура Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В ведомстве уточнили, что в садовом товариществе насчитывается 40 земельных участков, более половины из которых затронуты паводком. Двум гражданам понадобилась помощь спасательных служб для выхода с территории подтопленных домовладений. Всего в товариществе постоянно проживают 11 семей.По предварительным данным, подтопление произошло из-за повышения уровня реки, причины которого устанавливаются.На место происшествия выезжал прокурор Балаклавского района г. Севастополя Александр Толстых.В настоящее время компетентными органами и службами принимаются меры, направленные на ликвидацию паводка. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, проживающих в данном садовом товариществе. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Как сообщили в Спасательной службе Севастополя, накануне поступила информация о подтоплении домов в районе садового товарищества "Сахарная головка". Спасатели эвакуировали двоих пострадавших в безопасное место.Читайте также на РИА Новости Крым:Поселку под Керчью угрожает подтоплениеКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережныеШторм заблокировал 40 домов в поселке на востоке Крыма
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости крыма, крым, происшествия
В Севастополе река Черная подтопила 20 домов – прокуратура ведет проверку

Прокуратура Севастополя устанавливает причины поднятия уровня воды в реке Черная

14:05 18.01.2024 (обновлено: 14:15 18.01.2024)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкИзображение герба прокуратуры РФ
Изображение герба прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Причины изменения уровня воды реки Черная, из-за которого были подтоплены два десятка домовладений, изучит прокуратура Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ведомстве уточнили, что в садовом товариществе насчитывается 40 земельных участков, более половины из которых затронуты паводком. Двум гражданам понадобилась помощь спасательных служб для выхода с территории подтопленных домовладений. Всего в товариществе постоянно проживают 11 семей.
По предварительным данным, подтопление произошло из-за повышения уровня реки, причины которого устанавливаются.
"По поручению прокурора города Максима Жука проводится проверка по факту подтопления жилых домов в ТСН "Сахарная Головка" в Севастополе, которое произошло в ночное время 17 января 2024 года", – сказано в сообщении.
На место происшествия выезжал прокурор Балаклавского района г. Севастополя Александр Толстых.
В настоящее время компетентными органами и службами принимаются меры, направленные на ликвидацию паводка. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, проживающих в данном садовом товариществе. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как сообщили в Спасательной службе Севастополя, накануне поступила информация о подтоплении домов в районе садового товарищества "Сахарная головка". Спасатели эвакуировали двоих пострадавших в безопасное место.
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