https://crimea.ria.ru/20240117/v-sevastopole-iz-za-podtopleniya-uchastkov-evakuirovali-dvukh-chelovek-1134252212.html

В Севастополе из-за подтопления участков эвакуировали двух человек

В Севастополе из-за подтопления участков эвакуировали двух человек - РИА Новости Крым, 17.01.2024

В Севастополе из-за подтопления участков эвакуировали двух человек

В Севастополе из-за непогоды оказались подтоплены частные дома и придомовые территории, из опасных зон эвакуированы два человека. Об этом сообщает Спасательная... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T10:50

2024-01-17T10:50

2024-01-17T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды оказались подтоплены частные дома и придомовые территории, из опасных зон эвакуированы два человека. Об этом сообщает Спасательная служба Севастополя.Сообщение о подтоплении домов в районе садового товарищества "Сахарная головка" поступило в службу спасения около полуночи.В ликвидации последствий происшествия от Спасательной службы были задействованы три человека и одна единица техники.Накануне глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что в Нижней Героевке из-за непогоды и штормового ветра вода подошла к расположенным вдоль берега жилым домам. В ближайшее время планируется проведение работ по укреплению береговой линии.Читайте также на РИА Новости Крым:Поселку под Керчью угрожает подтоплениеКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережныеНа Крым надвигается новый шторм

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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