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В Севастополе из-за подтопления участков эвакуировали двух человек - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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В Севастополе из-за подтопления участков эвакуировали двух человек
В Севастополе из-за подтопления участков эвакуировали двух человек - РИА Новости Крым, 17.01.2024
В Севастополе из-за подтопления участков эвакуировали двух человек
В Севастополе из-за непогоды оказались подтоплены частные дома и придомовые территории, из опасных зон эвакуированы два человека. Об этом сообщает Спасательная... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T10:50
2024-01-17T11:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды оказались подтоплены частные дома и придомовые территории, из опасных зон эвакуированы два человека. Об этом сообщает Спасательная служба Севастополя.Сообщение о подтоплении домов в районе садового товарищества "Сахарная головка" поступило в службу спасения около полуночи.В ликвидации последствий происшествия от Спасательной службы были задействованы три человека и одна единица техники.Накануне глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что в Нижней Героевке из-за непогоды и штормового ветра вода подошла к расположенным вдоль берега жилым домам. В ближайшее время планируется проведение работ по укреплению береговой линии.Читайте также на РИА Новости Крым:Поселку под Керчью угрожает подтоплениеКогда в Крыму начнут ремонтировать поврежденные штормом набережныеНа Крым надвигается новый шторм
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В Севастополе из-за подтопления участков эвакуировали двух человек

В Севастополе из-за непогоды подтоплены частные дома и участки, эвакуированы два человека

10:50 17.01.2024 (обновлено: 11:28 17.01.2024)
 
© Спасательная служба СевастополяПодтопления в Севастополе
Подтопления в Севастополе
© Спасательная служба Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе из-за непогоды оказались подтоплены частные дома и придомовые территории, из опасных зон эвакуированы два человека. Об этом сообщает Спасательная служба Севастополя.
Сообщение о подтоплении домов в районе садового товарищества "Сахарная головка" поступило в службу спасения около полуночи.

"К месту происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения "Север". Спасатели эвакуировали двоих пострадавших в безопасное место. Работы были завершены в 03:35", – сообщается на странице ведомства в Вконтакте.

В ликвидации последствий происшествия от Спасательной службы были задействованы три человека и одна единица техники.
Накануне глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что в Нижней Героевке из-за непогоды и штормового ветра вода подошла к расположенным вдоль берега жилым домам. В ближайшее время планируется проведение работ по укреплению береговой линии.
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