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На Крым надвигается новый шторм

На Крым надвигается новый шторм - РИА Новости Крым, 15.01.2024

На Крым надвигается новый шторм

Сильные дожди и мокрый снег с ветром ожидаются в Крыму во вторник, 16 января. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает крымский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T12:12

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2024-01-15T12:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Сильные дожди и мокрый снег с ветром ожидаются в Крыму во вторник, 16 января. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает крымский главк МЧС России.Днем северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Кроме того, во второй половине дня 16 января на реках северного предгорья и Южного берега ожидается кратковременный подъем уровней воды на 0,5-1,5 м без достижения опасных отметок. Спасатели предупредили о риске возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики, ЖКХ, возможном увеличении количества ДТП, затруднении движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.Жителей просят не ходить поблизости от рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и деревьев, возможны обрывы линий электропередачи.Кроме того, существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Опасно находиться на берегу, пирсах и берегоукрепительных сооружениях.Сильные снегопады прошли в Крыму, на дорогах полуострова гололедица. В Севастополе в ночь на воскресенье выпала половина месячной нормы снега. За сутки произошло 24 ДТП, в которых пострадали в том числе четверо детей.Специалисты "Крым-Спас" организовали дежурство в местах массового отдыха людей. На вооружении спасателей находятся снегоходы, автомобиль высокой проходимости и необходимо снаряжение. Читайте также на РИА Новости Крым:Рейсовый автобус съехал в кювет и застрял в снежных заносах в СевастополеСпасатели дежурят на Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в КрымуДымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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