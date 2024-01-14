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Рейсовый автобус съехал в кювет и застрял в снежных заносах в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Рейсовый автобус съехал в кювет и застрял в снежных заносах в Севастополе
Рейсовый автобус съехал в кювет и застрял в снежных заносах в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Рейсовый автобус съехал в кювет и застрял в снежных заносах в Севастополе
Рейсовый автобус Бахчисарай - Севастополь съехал в кювет на заснеженной трассе в Севастополе. Об этом сообщили в городской полициии. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T15:13
2024-01-14T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Рейсовый автобус Бахчисарай - Севастополь съехал в кювет на заснеженной трассе в Севастополе. Об этом сообщили в городской полициии.Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье утром на спуске с Бельбека в село Орловка.Кроме того, в ночь на воскресенье в переметах застряли груженые фуры.Работа спецтехники на дорогах города продолжается в усиленном режиме. Экипажи УГИБДД сопровождают снегоуборочную технику и оказывают помощь водителям на самых сложных заснеженных участках трасс.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе за ночь выпала половина месячной нормы осадков. Для устранения последствий задействовано порядка 40 единиц техники и 80 рабочих. Дорожные службы обработали и расчистили 270 км внутригородских дорог и 350 км пригородных дорог. Полиция Севастополя ранее сообщила, что за сутки на дорогах региона произошло 24 ДТП, в которых пострадали в том числе четверо детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Половина месячной нормы за ночь: в Севастополе остановили вывоз мусораСпасатели дежурят на Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в КрымуСнежная буря надвигается на Крым
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Рейсовый автобус съехал в кювет и застрял в снежных заносах в Севастополе

В Севастополе в снежных переметах на дорогах застряли рейсовый автобус и груженые фуры

15:13 14.01.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевСитуация на дорогах Севастополя из-за снегопада
Ситуация на дорогах Севастополя из-за снегопада
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Рейсовый автобус Бахчисарай - Севастополь съехал в кювет на заснеженной трассе в Севастополе. Об этом сообщили в городской полициии.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье утром на спуске с Бельбека в село Орловка.
"В 9:53 из-за крайне неблагоприятных погодных условий рейсовый автобус Бахчисарай - Севастополь съехал в кювет и не смог продолжить свое движение. С помощью буксировочного троса и техники ГБУ "Севастопольский Автодор", автоинспекторы осуществили эвакуацию пассажирского автобуса из снежного плена", - сказано в сообщении.
Кроме того, в ночь на воскресенье в переметах застряли груженые фуры.

"С 23:45 в районе села Поворотное на спуске к кольцу по направлению в село Фруктовое, со снежными заносами не справились груженые фуры. Большегрузы парализовали движение с двух сторон дороги. На заблокированном участке дороги всю ночь дежурили сотрудники ГИБДД, осуществляя регулирование дорожного потока автомобилей. С помощью тяжеловесной техники, дежурившей на сложных перевалах, организован подъем фур, которые не могли самостоятельно преодолеть сложный участок дороги", - добавили правоохранители.

Работа спецтехники на дорогах города продолжается в усиленном режиме. Экипажи УГИБДД сопровождают снегоуборочную технику и оказывают помощь водителям на самых сложных заснеженных участках трасс.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе за ночь выпала половина месячной нормы осадков. Для устранения последствий задействовано порядка 40 единиц техники и 80 рабочих. Дорожные службы обработали и расчистили 270 км внутригородских дорог и 350 км пригородных дорог.
Полиция Севастополя ранее сообщила, что за сутки на дорогах региона произошло 24 ДТП, в которых пострадали в том числе четверо детей.
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