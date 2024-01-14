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Рейсовый автобус съехал в кювет и застрял в снежных заносах в Севастополе

Рейсовый автобус съехал в кювет и застрял в снежных заносах в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Рейсовый автобус съехал в кювет и застрял в снежных заносах в Севастополе

Рейсовый автобус Бахчисарай - Севастополь съехал в кювет на заснеженной трассе в Севастополе. Об этом сообщили в городской полициии. РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T15:13

2024-01-14T15:13

2024-01-14T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Рейсовый автобус Бахчисарай - Севастополь съехал в кювет на заснеженной трассе в Севастополе. Об этом сообщили в городской полициии.Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье утром на спуске с Бельбека в село Орловка.Кроме того, в ночь на воскресенье в переметах застряли груженые фуры.Работа спецтехники на дорогах города продолжается в усиленном режиме. Экипажи УГИБДД сопровождают снегоуборочную технику и оказывают помощь водителям на самых сложных заснеженных участках трасс.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе за ночь выпала половина месячной нормы осадков. Для устранения последствий задействовано порядка 40 единиц техники и 80 рабочих. Дорожные службы обработали и расчистили 270 км внутригородских дорог и 350 км пригородных дорог. Полиция Севастополя ранее сообщила, что за сутки на дорогах региона произошло 24 ДТП, в которых пострадали в том числе четверо детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Половина месячной нормы за ночь: в Севастополе остановили вывоз мусораСпасатели дежурят на Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в КрымуСнежная буря надвигается на Крым

севастополь

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2024

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