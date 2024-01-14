https://crimea.ria.ru/20240114/snezhnaya-burya-nadvigaetsya-na-krym-1134188750.html

Снежная буря надвигается на Крым

Снежная буря надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Снежная буря надвигается на Крым

В Крыму в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются сильные снегопады, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T13:18

2024-01-14T13:18

2024-01-14T13:18

крым

штормовое предупреждение

крымская погода

погода

погода в крыму

гу мчс рф по республике крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/0c/1134141850_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_41e2de0f7b9cdc7553824a439d1ba801.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются сильные снегопады, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.Ведомство предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП, нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также ограничить выезды на личном транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенкаВ Севастополе за ночь выпало почти полметра снегаДесятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в Севастополе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, штормовое предупреждение, крымская погода, погода, погода в крыму, гу мчс рф по республике крым, новости крыма