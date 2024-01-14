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Снежная буря надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Снежная буря надвигается на Крым
Снежная буря надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Снежная буря надвигается на Крым
В Крыму в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются сильные снегопады, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T13:18
2024-01-14T13:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются сильные снегопады, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.Ведомство предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП, нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также ограничить выезды на личном транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенкаВ Севастополе за ночь выпало почти полметра снегаДесятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в Севастополе
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Снежная буря надвигается на Крым

В Крыму 14 и 15 января ожидается сильный мокрый снег и гололедица – МЧС

13:18 14.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнегопад в Симферополе
Снегопад в Симферополе - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье и в ночь на понедельник ожидаются сильные снегопады, на дорогах гололедица. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца дня 14 января, в первую половину ночи 15 января в Крыму сохранится сильный мокрый снег, снег, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Ведомство предупреждает о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП, нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также ограничить выезды на личном транспорте.
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