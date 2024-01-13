https://crimea.ria.ru/20240113/desyatki-edinits-spetstekhniki-vyshli-na-borbu-s-gololedom-v-sevastopole-1134179137.html

Десятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в Севастополе

Десятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Десятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в Севастополе

Для предотвращения гололеда на дорогах Севастополя работают 30 единиц спецтехники Севавтодора и 70 рабочих. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Иено. РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T20:47

2024-01-13T20:47

2024-01-13T20:47

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Для предотвращения гололеда на дорогах Севастополя работают 30 единиц спецтехники Севавтодора и 70 рабочих. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Иено.Павел Иено еще раз предупредил, что водителям на "летней резине" крайне опасно выезжать на дороги. И рекомендовал во избежание дорожно-транспортных происшествий воздержаться от поездок. При обнаружении гололедицы на дорогах горожане могут обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 или +7 978 998 59 83, подчеркнул Иено.В то же время в региональном подразделении МЧС в прогнозе на воскресенье предупреждают о сильном ветре, мокром снеге, дожде и гололедице.Утром в субботу руководство города сообщало, что Севавтодор задействовал 20 единиц техники и 63 рабочих.В региональном подразделении МЧС ранее предупредили о том, что в городе ожидаются мокрый снег и сильный ветер, а также понижение температуры до -4 градусов.В Минтрансе Крыма в субботу сообщали, что за минувшие сутки очищено 8347 км дорог, посыпано антигололедными смесями 8126 км дорог. Ночью на трассах дежурили около 90 единиц спецтехники. Проезд по Ангарскому и Грушевскому перевалам и региональным дорогам в Крыму осуществляется в штатном режиме.

https://crimea.ria.ru/20240113/iz-za-perepadov-temperatur-v-krymu-dorozhnye-sluzhby-usilyat-rabotu-1134173286.html

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