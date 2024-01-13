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Десятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.01.2024
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Десятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в Севастополе
Десятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Десятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в Севастополе
Для предотвращения гололеда на дорогах Севастополя работают 30 единиц спецтехники Севавтодора и 70 рабочих. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Иено. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T20:47
2024-01-13T20:47
севастополь
новости
крымская погода
павел иено
гу мчс россии по севастополю
севавтодор
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Для предотвращения гололеда на дорогах Севастополя работают 30 единиц спецтехники Севавтодора и 70 рабочих. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Иено.Павел Иено еще раз предупредил, что водителям на "летней резине" крайне опасно выезжать на дороги. И рекомендовал во избежание дорожно-транспортных происшествий воздержаться от поездок. При обнаружении гололедицы на дорогах горожане могут обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 или +7 978 998 59 83, подчеркнул Иено.В то же время в региональном подразделении МЧС в прогнозе на воскресенье предупреждают о сильном ветре, мокром снеге, дожде и гололедице.Утром в субботу руководство города сообщало, что Севавтодор задействовал 20 единиц техники и 63 рабочих.В региональном подразделении МЧС ранее предупредили о том, что в городе ожидаются мокрый снег и сильный ветер, а также понижение температуры до -4 градусов.В Минтрансе Крыма в субботу сообщали, что за минувшие сутки очищено 8347 км дорог, посыпано антигололедными смесями 8126 км дорог. Ночью на трассах дежурили около 90 единиц спецтехники. Проезд по Ангарскому и Грушевскому перевалам и региональным дорогам в Крыму осуществляется в штатном режиме.
https://crimea.ria.ru/20240113/iz-za-perepadov-temperatur-v-krymu-dorozhnye-sluzhby-usilyat-rabotu-1134173286.html
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РИА Новости Крым
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Десятки единиц спецтехники вышли на борьбу с гололедом в Севастополе

В Севастополе на борьбу с гололедом вышли десятки единиц спецтехники

20:47 13.01.2024
 
© Фото: КрымавтодорУборка снега на дорогах
Уборка снега на дорогах
© Фото: Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Для предотвращения гололеда на дорогах Севастополя работают 30 единиц спецтехники Севавтодора и 70 рабочих. Об этом сообщил заместитель губернатора Павел Иено.
"В оперативном режиме обрабатываются дороги в районе Инкермана, Балаклавы и трассы Таврида. На городских дорогах идет обработка увлажненной солью, на региональных трассах распределяется песчано-соляная смесь", – говорится в сообщении замгубернатора в его Telegram-канале.
Павел Иено еще раз предупредил, что водителям на "летней резине" крайне опасно выезжать на дороги. И рекомендовал во избежание дорожно-транспортных происшествий воздержаться от поездок.

При обнаружении гололедицы на дорогах горожане могут обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу Севавтодора по телефонам: +7 (8692) 45-56-72 или +7 978 998 59 83, подчеркнул Иено.
В то же время в региональном подразделении МЧС в прогнозе на воскресенье предупреждают о сильном ветре, мокром снеге, дожде и гололедице.

"Ночью снег, мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный ночью 7-12 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +4...+6 градусов. Ночью, утром на дорогах гололедица", – сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Утром в субботу руководство города сообщало, что Севавтодор задействовал 20 единиц техники и 63 рабочих.
В региональном подразделении МЧС ранее предупредили о том, что в городе ожидаются мокрый снег и сильный ветер, а также понижение температуры до -4 градусов.
В Минтрансе Крыма в субботу сообщали, что за минувшие сутки очищено 8347 км дорог, посыпано антигололедными смесями 8126 км дорог. Ночью на трассах дежурили около 90 единиц спецтехники. Проезд по Ангарскому и Грушевскому перевалам и региональным дорогам в Крыму осуществляется в штатном режиме.
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