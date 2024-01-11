Опасная погода движется на Севастополь: предупреждение МЧС
Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу в Севастополе – МЧС
17:37 11.01.2024 (обновлено: 17:38 11.01.2024)
© AP Photo Jeffrey T. BarnesЧеловек убирает снег
© AP Photo Jeffrey T. Barnes
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу в Севастополе, ветер в порывах будет достигать штормовых значений, предупреждают в региональном подразделении МЧС.
"12 января облачно, ночью, днем дождь, мокрый снег, снег. Ветер ночью северо-западный, днем северный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 с понижением к вечеру до -2…_4 градусов. На дорогах местами гололедица", – сказано в сообщении.
В этой связи спасатели напоминают о правилах безопасности: при сильном ветре, дожде и мокром снеге лучше воздержаться от пеших перемещений и автомобильных поездок. В ветреную погоду нельзя находиться у стен домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами ЛЭП, на причалах и обрывистых берегах. Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.
Шторм 12 января ожидается и в Крыму. По данным республиканского управления МЧС России, в пятницу в регионе ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололед, гололедица, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11…-16 градусов, на Южном берегу Крыма до - 8…-10.
В Краснодарском крае погода резко изменилась уже в четверг – на регион обрушились сильные снегопады и ураганный ветер, в Сочи возрастет лавиноопасность, предупреждали ранее в региональном главке МЧС России.
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