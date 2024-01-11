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Опасная погода движется на Севастополь: предупреждение МЧС

Опасная погода движется на Севастополь: предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Опасная погода движется на Севастополь: предупреждение МЧС

Дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу в Севастополе, ветер в порывах будет достигать штормовых значений, предупреждают в региональном подразделении МЧС. РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T17:37

2024-01-11T17:37

2024-01-11T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Дождь и мокрый снег ожидаются в пятницу в Севастополе, ветер в порывах будет достигать штормовых значений, предупреждают в региональном подразделении МЧС.В этой связи спасатели напоминают о правилах безопасности: при сильном ветре, дожде и мокром снеге лучше воздержаться от пеших перемещений и автомобильных поездок. В ветреную погоду нельзя находиться у стен домов, под деревьями, рекламными щитами и опорами ЛЭП, на причалах и обрывистых берегах. Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.Шторм 12 января ожидается и в Крыму. По данным республиканского управления МЧС России, в пятницу в регионе ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололед, гололедица, северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, на ЮБК и в горах порывы будут достигать 25 м/с. Ночью 13 января температура воздуха понизится до -11…-16 градусов, на Южном берегу Крыма до - 8…-10. В Краснодарском крае погода резко изменилась уже в четверг – на регион обрушились сильные снегопады и ураганный ветер, в Сочи возрастет лавиноопасность, предупреждали ранее в региональном главке МЧС России. Читайте также на РИА Новости Крым:"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаХолод в Крыму и пальмы в Сибири - куда приведет глобальное потеплениеПик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 год

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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