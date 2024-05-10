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Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Очередь на Крымский мост растет
Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Очередь на Крымский мост растет
Днем в пятницу у Крымского моста начала скапливаться автомобильная очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T15:03
2024-05-10T15:05
крымский мост
керчь
тамань
новости крыма
крым
логистика
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Днем в пятницу у Крымского моста начала скапливаться автомобильная очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, керчь, тамань, новости крыма, крым, логистика, керченский пролив
Очередь на Крымский мост растет

В очереди на Крымский мост стоят более сотни машин

15:03 10.05.2024 (обновлено: 15:05 10.05.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Днем в пятницу у Крымского моста начала скапливаться автомобильная очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 117 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Крымский мостКерчьТаманьНовости КрымаКрымЛогистикаКерченский пролив
 
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