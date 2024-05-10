https://crimea.ria.ru/20240510/putin-provel-vstrechu-s-mishustinym-1137182966.html

Путин провел встречу с Мишустиным

Путин провел встречу с Мишустиным - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Путин провел встречу с Мишустиным

Президент Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T12:43

2024-05-10T12:43

2024-05-10T12:49

владимир путин (политик)

михаил мишустин

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СИФМЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным.Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.Встреча главы государства с Мишустиным прошла до приезда кандидата на должность премьера в Госдуму.Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру Мишустина по пост главы правительства. До этого проходят встречи Мишустина с фракциями.Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://crimea.ria.ru/20240510/gosduma-vpervye-v-istorii-sovremennoy-rossii-sformiruet-pravitelstvo-1137180361.html

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владимир путин (политик), михаил мишустин, новости, правительство россии, россия