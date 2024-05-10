https://crimea.ria.ru/20240510/v-rostovskoy-oblasti-dom-sgorel-iz-za-nepotushennogo-mangala-1137182833.html
В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангала
В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангала - РИА Новости Крым, 10.05.2024
В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангала
Семья лишилась своего частного дома в городе Новочеркасске Ростовской области, который вечером 9 мая сгорел из-за непотушенного мангала, сообщили в пятницу в... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T12:32
2024-05-10T12:32
2024-05-10T12:42
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая - РИА Новости. Семья лишилась своего частного дома в городе Новочеркасске Ростовской области, который вечером 9 мая сгорел из-за непотушенного мангала, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУМЧС России по региону.По предварительной информации ведомства, на веранде дома, обустроенной как мангальная зона с трубой и вытяжкой, хозяева дома жарили шашлык. Однако они не полностью затушили угли, из-за чего возник пожар на деревянной крыше веранды. Пожарных вызвали, когда огонь уже перекинулся на кровлю жилого дома."Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на 100 квадратных метрах", - говорится в сообщении регионального МЧС.Ранее в МЧС Ростовской области сообщали, что с 28 апреля по 20 октября 2024 года на территории Ростовской области установлен особый противопожарный режим. На период его действия в регионе вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе – запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и "пожнивных остатков" на всей территории Ростовской области.
https://crimea.ria.ru/20240506/silnyy-pozhar-na-agrofirme-v-krymu-polnostyu-potushen-1137070133.html
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ростов-на-дону, ростовская область, происшествия, новости, пожар, новочеркасск, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В Ростовской области дом сгорел из-за непотушенного мангала
В Новочеркасске частный дом сгорел из-за непотушенных углей в мангале
12:32 10.05.2024 (обновлено: 12:42 10.05.2024)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая - РИА Новости. Семья лишилась своего частного дома в городе Новочеркасске Ростовской области, который вечером 9 мая сгорел из-за непотушенного мангала, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУМЧС России по региону.
"Вчера вечером на улице Хоперской в Новочеркасске сгорел частный дом… Непотушенный мангал оставил семью без дома", - говорится в сообщении.
По предварительной информации ведомства, на веранде дома, обустроенной как мангальная зона с трубой и вытяжкой, хозяева дома жарили шашлык. Однако они не полностью затушили угли, из-за чего возник пожар на деревянной крыше веранды. Пожарных вызвали, когда огонь уже перекинулся на кровлю жилого дома.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на 100 квадратных метрах", - говорится в сообщении регионального МЧС.
Ранее в МЧС Ростовской области сообщали, что с 28 апреля по 20 октября 2024 года на территории Ростовской области установлен особый противопожарный режим. На период его действия в регионе вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе – запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и "пожнивных остатков" на всей территории Ростовской области.