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В Новороссийске в пятницу будут стрелять
В Новороссийске в пятницу будут стрелять - РИА Новости Крым, 10.05.2024
В Новороссийске в пятницу будут стрелять
В Новороссийске в пятницу будут слышны звуки стрельбы. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города со ссылкой на Новороссийскую... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T09:15
2024-05-10T09:15
2024-05-10T09:15
новороссийск
новости
черное море
безопасность
вооруженные силы россии
армия и флот
стрельба
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу будут слышны звуки стрельбы. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу.Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новороссийск, новости, черное море, безопасность, вооруженные силы россии, армия и флот, стрельба, учения
В Новороссийске в пятницу будут стрелять
В Новороссийске пройдут учения со стрельбой