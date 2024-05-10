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В Новороссийске в пятницу будут стрелять - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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В Новороссийске в пятницу будут стрелять
В Новороссийске в пятницу будут стрелять - РИА Новости Крым, 10.05.2024
В Новороссийске в пятницу будут стрелять
В Новороссийске в пятницу будут слышны звуки стрельбы. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города со ссылкой на Новороссийскую... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T09:15
2024-05-10T09:15
новороссийск
новости
черное море
безопасность
вооруженные силы россии
армия и флот
стрельба
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу будут слышны звуки стрельбы. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу.Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника ежедневно.
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5
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новороссийск, новости, черное море, безопасность, вооруженные силы россии, армия и флот, стрельба, учения
В Новороссийске в пятницу будут стрелять

В Новороссийске пройдут учения со стрельбой

09:15 10.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Новороссийск
Город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу будут слышны звуки стрельбы. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу.

"10.05.2024 г. в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", – говорится в сообщении.

Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
НовороссийскНовостиЧерное мореБезопасностьВооруженные силы РоссииАрмия и флотСтрельбаУчения
 
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