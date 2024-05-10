https://crimea.ria.ru/20240510/v-novorossiyske-v-pyatnitsu-budut-strelyat-1137178240.html

В Новороссийске в пятницу будут стрелять

В Новороссийске в пятницу будут стрелять - РИА Новости Крым, 10.05.2024

В Новороссийске в пятницу будут стрелять

В Новороссийске в пятницу будут слышны звуки стрельбы. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города со ссылкой на Новороссийскую... РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T09:15

2024-05-10T09:15

2024-05-10T09:15

новороссийск

новости

черное море

безопасность

вооруженные силы россии

армия и флот

стрельба

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу будут слышны звуки стрельбы. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу.Тренировки военных в порту Новороссийска проходят регулярно.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника ежедневно.

новороссийск

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, новости, черное море, безопасность, вооруженные силы россии, армия и флот, стрельба, учения