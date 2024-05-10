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Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео
Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео
Автобус, в салоне которого, по предварительным данным, находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, пассажиров вытаскивают из... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T14:18
2024-05-10T14:52
санкт-петербург
происшествия
автобус
новости
мвд по республике крым
падение автобуса в реку в санкт-петербурге
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Автобус, в салоне которого, по предварительным данным, находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, пассажиров вытаскивают из воды, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Сейчас специалисты экстренных служб вытаскивают людей из воды. О пострадавших пока не сообщается.
https://crimea.ria.ru/20240510/passazhirskiy-avtobus-s-lyudmi-upal-v-reku-v-peterburge-chto-proizoshlo-1137184366.html
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санкт-петербург, происшествия, автобус, новости, мвд по республике крым, падение автобуса в реку в санкт-петербурге
Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео

Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге

14:18 10.05.2024 (обновлено: 14:52 10.05.2024)
 
© Скриншот видео очевидцаАвтобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге
Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге
© Скриншот видео очевидца
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Автобус, в салоне которого, по предварительным данным, находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, пассажиров вытаскивают из воды, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

"Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойка в районе дома 69 по Большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек", – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты экстренных служб вытаскивают людей из воды. О пострадавших пока не сообщается.
Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге
14:45
Пассажирский автобус с людьми упал в реку в Петербурге: что известно
 
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