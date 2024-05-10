https://crimea.ria.ru/20240510/avtobus-s-20-passazhirami-upal-s-mosta-v-reku-moyka-v-peterburge-1137183980.html

Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео

Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Автобус с 20 пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге - видео

Автобус, в салоне которого, по предварительным данным, находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, пассажиров вытаскивают из... РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T14:18

2024-05-10T14:18

2024-05-10T14:52

санкт-петербург

происшествия

автобус

новости

мвд по республике крым

падение автобуса в реку в санкт-петербурге

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Автобус, в салоне которого, по предварительным данным, находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойка в Санкт-Петербурге, пассажиров вытаскивают из воды, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Сейчас специалисты экстренных служб вытаскивают людей из воды. О пострадавших пока не сообщается.

https://crimea.ria.ru/20240510/passazhirskiy-avtobus-s-lyudmi-upal-v-reku-v-peterburge-chto-proizoshlo-1137184366.html

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