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Крыму грозят заморозки

Крыму грозят заморозки - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Крыму грозят заморозки

Крымские метеорологи предупреждают о заморозках. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T10:25

2024-05-10T10:25

2024-05-10T10:25

заморозки

крым

погода

погода в крыму

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сельское хозяйство

общество

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Крымские метеорологи предупреждают о заморозках.Как говорится в сообщении Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 11 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до минус 2 градусов.В главном управлении МЧС России по Республике Крым в связи с неблагоприятным прогнозом рекомендуют фермерам принять меры по защите насаждений, укрыть растения полимерной пленкой, соломой или нетканым материалом – спанбондом.Туристам - воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а водителям соблюдать ПДД и не превышать скоростной режим.Читайте также на РИА Новости Крым:Риск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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