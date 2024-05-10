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Крыму грозят заморозки
Крыму грозят заморозки - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Крыму грозят заморозки
Крымские метеорологи предупреждают о заморозках. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T10:25
2024-05-10T10:25
2024-05-10T10:25
заморозки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Крымские метеорологи предупреждают о заморозках.Как говорится в сообщении Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 11 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до минус 2 градусов.В главном управлении МЧС России по Республике Крым в связи с неблагоприятным прогнозом рекомендуют фермерам принять меры по защите насаждений, укрыть растения полимерной пленкой, соломой или нетканым материалом – спанбондом.Туристам - воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а водителям соблюдать ПДД и не превышать скоростной режим.Читайте также на РИА Новости Крым:Риск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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заморозки, крым, погода, погода в крыму, крымская погода, сельское хозяйство, общество, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Крымские метеорологи предупреждают о заморозках.
Как говорится в сообщении Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 11 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до минус 2 градусов.
"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур", - говорится в предоставленной информации.
В главном управлении МЧС России по Республике Крым в связи с неблагоприятным прогнозом рекомендуют фермерам принять меры по защите насаждений, укрыть растения полимерной пленкой, соломой или нетканым материалом – спанбондом.
Туристам - воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а водителям соблюдать ПДД и не превышать скоростной режим.
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