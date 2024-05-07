https://crimea.ria.ru/20240507/risk-zamorozkov-v-krymu-sokhranyaetsya---chto-budet-s-urozhaem-1137103810.html

Риск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем

Риск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем - РИА Новости Крым, 07.05.2024

Риск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем

В ночь на 8 мая в пяти районах полуострова сохраняется риск заморозков на почве до 2 градусов мороза. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала ведущий... РИА Новости Крым, 07.05.2024

2024-05-07T14:44

2024-05-07T14:44

2024-05-07T14:50

эксклюзивы риа новости крым

заморозки

погода в крыму

крымская погода

крым

татьяна любецкая

любовь малькина

новости крыма

сельское хозяйство

урожай в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/07/1137103693_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_9de8a1255ec1d200345808d0b090b62c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 8 мая в пяти районах полуострова сохраняется риск заморозков на почве до 2 градусов мороза. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала ведущий агрометеоролог Крымского гидрометцентра Любовь Малькина."В Нижнегорском, Кировском, Белогорском, Симферопольском и Бахчисарайском районах, которые считаются "морозоопасными", остается риск заморозков до 2 градусов мороза на почве", - сказала Малькина.В свою очередь начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым уточнила, что в ночь с 5 на 6 мая наиболее интенсивные заморозки на поверхности почвы - от 0 до 4 градусов мороза - наблюдались в Белогорском, Нижнегорском, Кировском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах полуострова."При этом в ночь на 7 мая в Белогорском районе полуострова наблюдались заморозки до 3 градусов мороза", - уточнила Любецкая.Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник республиканского гидрометцентра также рассказала, что холодный фронтальный раздел принесет в Крым сильные дожди с грозами. Однако уже 9 мая осадки в регионе прекратятся.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пылиВ Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухиЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заморозки, погода в крыму, крымская погода, крым, татьяна любецкая, любовь малькина, новости крыма, сельское хозяйство, урожай в крыму