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Риск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем - РИА Новости Крым, 07.05.2024
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Риск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем
Риск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем - РИА Новости Крым, 07.05.2024
Риск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем
В ночь на 8 мая в пяти районах полуострова сохраняется риск заморозков на почве до 2 градусов мороза. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала ведущий... РИА Новости Крым, 07.05.2024
2024-05-07T14:44
2024-05-07T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 8 мая в пяти районах полуострова сохраняется риск заморозков на почве до 2 градусов мороза. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала ведущий агрометеоролог Крымского гидрометцентра Любовь Малькина."В Нижнегорском, Кировском, Белогорском, Симферопольском и Бахчисарайском районах, которые считаются "морозоопасными", остается риск заморозков до 2 градусов мороза на почве", - сказала Малькина.В свою очередь начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым уточнила, что в ночь с 5 на 6 мая наиболее интенсивные заморозки на поверхности почвы - от 0 до 4 градусов мороза - наблюдались в Белогорском, Нижнегорском, Кировском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах полуострова."При этом в ночь на 7 мая в Белогорском районе полуострова наблюдались заморозки до 3 градусов мороза", - уточнила Любецкая.Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник республиканского гидрометцентра также рассказала, что холодный фронтальный раздел принесет в Крым сильные дожди с грозами. Однако уже 9 мая осадки в регионе прекратятся.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожелтело небо из-за тропического ветра и пылиВ Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухиЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и Севастополе
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Риск заморозков в Крыму сохраняется - что будет с урожаем

В Крыму сохраняется риск заморозков на почве в ночь на 8 мая - агрометеоролог

14:44 07.05.2024 (обновлено: 14:50 07.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости Крым. В ночь на 8 мая в пяти районах полуострова сохраняется риск заморозков на почве до 2 градусов мороза. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала ведущий агрометеоролог Крымского гидрометцентра Любовь Малькина.
"В Нижнегорском, Кировском, Белогорском, Симферопольском и Бахчисарайском районах, которые считаются "морозоопасными", остается риск заморозков до 2 градусов мороза на почве", - сказала Малькина.
Также она напомнила, что в низинах температура воздуха может опускаться и ниже, что чревато подмерзанием ранних овощных культур, в частности, ботвы у картофеля. Однако большого вреда эти заморозки не принесут, заверила она.
В свою очередь начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым уточнила, что в ночь с 5 на 6 мая наиболее интенсивные заморозки на поверхности почвы - от 0 до 4 градусов мороза - наблюдались в Белогорском, Нижнегорском, Кировском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах полуострова.
"При этом в ночь на 7 мая в Белогорском районе полуострова наблюдались заморозки до 3 градусов мороза", - уточнила Любецкая.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым начальник республиканского гидрометцентра также рассказала, что холодный фронтальный раздел принесет в Крым сильные дожди с грозами. Однако уже 9 мая осадки в регионе прекратятся.
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